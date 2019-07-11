"Трамп больше не нужен": Пионтковский рассказал о возможной сделке между Путиным и Зеленским

Российскому президенту Владимиру Путину больше не нужно заключать никаких сделок по Украине со США, что он пытался сделать в течение последних пяти лет.

За нее нужно было чем-то платить. А риторика новой украинской власти, в частности и президента Владимира Зеленского, указывает на то, что глава России получит по Украине все и без сделок с Западом, написал в блоге на OBOZREVATEL российский публицист Андрей Пионтковский.

"У Путина и так постепенно все получается и без США. Думаю, власть в Украине после выборов в Раду будет готова реализовать его интерпретацию Минских соглашений. Окружение Зеленского и СМИ Медведчука с близкими к нему по духу олигархами успешно внедряют украинцам два тезиса. Что Украина тоже виновата в этой войне и второе, самое главное, – это не только агрессия России, это еще и гражданский конфликт", – уточнил Пионтковский.

Владимир Зеленский и Владимир Путин ИноСМИ

По его мнению, Путину больше ничего и не нужно, а после внедрения этих двух мемов в украинское сознание, он приступит к реализации своего плана по вталкиванию в политическое поле Украины оккупированного ныне Донбасса.

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"Эту Лугандонию он запихнет обратно в Украину, ничего там не изменив. Так что все, на что Путин мог бы рассчитывать при сделке с Обамой или Трампом, он получает в результате сделки с Медведчуком и Коломойским, и в значительной степени с Зеленским, который самостоятельной фигурой не является. Думаю, Зеленский будет выполнять волю людей, приведших его к власти", – резюмировал публицист.

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