Трагедия на перевале Дятлова: эксперт указал на важную деталь

Трагедия с гибелью 9 туристов на перевале Дятлова в 1959 году могла произойти, вероятнее всего, из-за схода лавины.

Такое мнение выразил мастер спорта СССР по туризму Евгений Буянов, передает "Газета.ру". По его словам, криминальная версия гибели дятловцев маловероятна, поскольку на телах погибших не было обнаружено синяков и гематом.

"Считаю, снег — одна из улик, на которую вообще не обратили внимание, не исследовали. А могли ведь еще тогда доказать лавинный вынос", — заявил эксперт.

По его словам, сегодня специалистам и энтузиастам необходимо анализировать, как сошёл снег с обвала на палатку и почему группа двинулась вниз по склону. Ответы на эти вопросы, по мнению Буянова, смогут приоткрыть завесу тайны над таинственной гибелью студентов.

Тайна перевала Дятлова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее судмедэксперт заявил, что туристов, которые таинственно погибли на перевале Дятлова в 1959 году, могли пытать перед смертью.

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