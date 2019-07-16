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Тоже учил Путина летать: стало известно имя второй жертвы крушения вертолета в России

2.3т Читать материал на украинском

Впоследствии крушения вертолета "Робинзон" в Солнечногорском районе Подмосковья (РФ), кроме главы Объединенной Федерации Сверхлегкой авиации России Игоря Никитина, погиб пилот Олег Чернигин. Они вдвоем обучали президента страны Владимира Путина: Никитин отвечал за летную часть, а Чернигин – за теорию.

Как стало известно МК, накануне трагедии 58-летний Чернигин сказал сыну Константину, что поедет на аэродром, но про полет на вертолете ничего не говорил, да и навыков управления таким типом судна у него не было. Сын Чернигина предположил, что отец с Никитиным могли производить облет территории.

По информации издания, изначально Никитин был руководителем Чернигина, а затем они стали друзьями, партнерами и соавторами. В 2011 году вдвоем долго обучали тогдашнего премьер-министра Путина летному делу: широкой публике результаты представили лишь в 2012 году, добавляют журналисты.

Олег Чернигин

Олег Чернигин

Facebook Олега Чернигина

Автор материала сообщил, что сын Чернигина работает на кафедре аэродинамики, конструкции и прочности летательных аппаратов Московского государственного технического университета им. Н.Э.Баумана. Со слов Чернигина-младшего, отец был конструктором, проектировщиком, пилотом-инструктором со стажем более 30 лет. Он также добавил, что жена пилота погибла 1,5 года назад в автокатастрофе – после этого он замкнулся в себе.

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Издание написало, что рассматриваются три причины катастрофы — погода, техника и человеческий фактор, и добавило, что пока Чернигин, как и Никитин, юридически числится как неопознанный, а во вторник, 16 июля, состоится процедура опознания в Солнечногорском морге.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Чета путен больше не летает,стерхи закончились?
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