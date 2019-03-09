|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

Тошнота и галлюцинации: The Times выдал секреты новейшего оружия России

6.5тЧитать материал на украинском

Военно-морской флот России оснащает свои корабли опасным оружием "визуально-оптических помех" — 5П-42 "Филин".

Об этом пишет "Иносми.ру" со ссылкой на материал The Times. Отмечается, что действие разработки вызывает у противников галлюцинации и тошноту.

"Филин" был разработан после исследований в Институте мозга человека имени Бехтеревой РАН в Санкт-Петербурге. Устройство выпускается государственной компанией "Росэлектроника" и уже установлен на фрегатах "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Горшков".

Новости
Оккупанты Крыма устроили гастроли с "трофейным оружием" из Сирии: фото и видео

Оружие предназначено для ослепления и дезориентации врагов при помощи быстрых импульсов световых лучей высокой интенсивности. Ожидается, что аналогичное несмертельное оружие будет установлено еще на два фрегата того же класса, которые пока еще строятся.

По данным британского издания, "Филин" может применяться ночью или в сумерках, действует он с расстояния свыше полутора километров.

Добровольцы, участвовавшие в испытаниях, также сообщили, что по мишеням под прикрытием станций визуально-оптических помех невозможно вести прицельную стрельбу.

Пятая часть добровольцев жаловалась на галлюцинации, а почти половина отмечала "признаки пространственной дезориентации, тошноту и головокружение".

Иллюстрация. Российский фрегат "Адмирал Касатонов"

Иллюстрация. Российский фрегат "Адмирал Касатонов"

rg.ru

Ранее OBOZREVATEL писал о характеристиках установки "Филин". К примеру, она может воздействовать на врага на дистанции до 500-700 метров.

Также появились подробности эксперимента действия оборудования на добровольцах.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
вооружения
Место
Россия
Тег
оружие
Поделиться в Facebook
18
Комментарии
37
27
Смешно
7
Интересно
8
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ильенко Александр
Ильенко Александр
Есть еще страшнее... В Челябинске наладили впуск абордажных крючьев,в Иваново пошили черные повязки на глаз и адмиралам закупили попугаев на плечо. Орда готовится стать "владычицей морей",гимнописцы пишут новый гимн : - Боже храни самодержца ,станет он миром владеть...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
коршун федот
коршун федот
Аргентина, кокаін, захарова, белка , діди ваєвалі, падлєй баяри, всєх пабєдім, нє падхаді на палтара кіломєтра. ... і тут сссука - скатавоз "АШОТ"..
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Юг Руси
Юг Руси
Dell Alex, жри, а когда подойдет твое время, ..... будешь ссаться в шаровары! Дыма без огня не бывает! ))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
4

Наши блоги