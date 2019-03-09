Тошнота и галлюцинации: The Times выдал секреты новейшего оружия России

Военно-морской флот России оснащает свои корабли опасным оружием "визуально-оптических помех" — 5П-42 "Филин".

Об этом пишет "Иносми.ру" со ссылкой на материал The Times. Отмечается, что действие разработки вызывает у противников галлюцинации и тошноту.

"Филин" был разработан после исследований в Институте мозга человека имени Бехтеревой РАН в Санкт-Петербурге. Устройство выпускается государственной компанией "Росэлектроника" и уже установлен на фрегатах "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Горшков".

Оружие предназначено для ослепления и дезориентации врагов при помощи быстрых импульсов световых лучей высокой интенсивности. Ожидается, что аналогичное несмертельное оружие будет установлено еще на два фрегата того же класса, которые пока еще строятся.

По данным британского издания, "Филин" может применяться ночью или в сумерках, действует он с расстояния свыше полутора километров.

Добровольцы, участвовавшие в испытаниях, также сообщили, что по мишеням под прикрытием станций визуально-оптических помех невозможно вести прицельную стрельбу.

Пятая часть добровольцев жаловалась на галлюцинации, а почти половина отмечала "признаки пространственной дезориентации, тошноту и головокружение".

Иллюстрация. Российский фрегат "Адмирал Касатонов" rg.ru

Ранее OBOZREVATEL писал о характеристиках установки "Филин". К примеру, она может воздействовать на врага на дистанции до 500-700 метров.

Также появились подробности эксперимента действия оборудования на добровольцах.

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