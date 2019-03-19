Торпеды и крылатые ракеты: Россия пригрозила новым опасным оружием. Видео

Минобороны России провело испытания атомной подводной лодки ракетоносного типа "Борей".

Видео опубликовало пропагандистское российское издание "Звезда". На кадрах видно, как экипаж подлодки готовится к отплытию. Затем показано передвижение субмарины у поверхности на полном ходу.

"Развернуто серийное строительство неатомных подводных лодок проектов 636.3 и 677, а также атомных подводных лодок проектов "Борей" и "Ясень". Они составят основу подводных сил и отвечают самым современным требованиям к таким качествам, как скрытность, маневренность и вооруженность", – сообщил главком ВМФ России адмирал Владимир Королев.

Подводные крейсеры стратегического назначения проекта 955 "Борей" могут передвигаться под водой со скоростью 29 узлов. Подлодка может погружаться на глубину до 450 метров. Автономность плавания – 90 суток. Экипаж – 107 человек. Вооружение субмарины составляют шесть 533-миллиметровых торпедных аппаратов, торпеды, торпедоракеты, крылатые ракеты, а также 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава" и переносные зенитно-ракетные комплексы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России предупредили о применении ядерного оружия.

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