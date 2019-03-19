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Торпеды и крылатые ракеты: Россия пригрозила новым опасным оружием. Видео

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Минобороны России провело испытания атомной подводной лодки ракетоносного типа "Борей".

Видео опубликовало пропагандистское российское издание "Звезда". На кадрах видно, как экипаж подлодки готовится к отплытию. Затем показано передвижение субмарины у поверхности на полном ходу.

"Развернуто серийное строительство неатомных подводных лодок проектов 636.3 и 677, а также атомных подводных лодок проектов "Борей" и "Ясень". Они составят основу подводных сил и отвечают самым современным требованиям к таким качествам, как скрытность, маневренность и вооруженность", – сообщил главком ВМФ России адмирал Владимир Королев.

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Подводные крейсеры стратегического назначения проекта 955 "Борей" могут передвигаться под водой со скоростью 29 узлов. Подлодка может погружаться на глубину до 450 метров. Автономность плавания – 90 суток. Экипаж – 107 человек. Вооружение субмарины составляют шесть 533-миллиметровых торпедных аппаратов, торпеды, торпедоракеты, крылатые ракеты, а также 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава" и переносные зенитно-ракетные комплексы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России предупредили о применении ядерного оружия.

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Место
Россия
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Не про зброю треба думати рашістам.
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