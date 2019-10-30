Топтали ногами: в сеть попало видео издевательств над ребенком в детсаде в России

В российском Ярославле в сети появилось видео, на котором видно, как дети издеваются над девочкой в детском саду.

При этом на кадрах заметно, что воспитательница никак на это не реагирует. Дети избивали и прыгали на спине у своей жертвы.

Скриншот с видео

После публикации видеозаписи на этот случай отреагировал и Департамент образования Ярославля.

Сообщается, что уже инициирована проверка. Воспитатель детского сада №236 отстранен от работы. По результатам внутренне проверки будет вынесено решение.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Ривненщине 19-летняя мать избила своего новорожденного ребенка, после чего заперла его в комнате общежития и исчезла.

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