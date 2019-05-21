Топливо вытекало из самолета: В России произошло новое ЧП с Superjet

В аэропорту Ижевска (Российская Федерация) сняли с рейса самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

ЧП случилось перед вылетом, когда 56 пассажиров уже были на борту, а самолет выполнял руление по взлетно-посадочной полосе, пишет Life.

"Из топливного бака у самолета вытекало топливо. Прибывшие на место техники обследовали борт и отправили на ремонт", - говорится в сообщении.

Воздушное судно должно было вылететь в аэропорт Шереметьево рейсом SU-1293 авиакомпании "Аэрофлот". Пассажиров распределили на другие рейсы.

Sukhoi Superjet 100 change.org

Правоохранительные органы проводят проверку по статье 263 УК РФ — о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

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