Топливо вытекало из самолета: В России произошло новое ЧП с Superjet

В аэропорту Ижевска (Российская Федерация) сняли с рейса самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
ЧП случилось перед вылетом, когда 56 пассажиров уже были на борту, а самолет выполнял руление по взлетно-посадочной полосе, пишет Life.
"Из топливного бака у самолета вытекало топливо. Прибывшие на место техники обследовали борт и отправили на ремонт", - говорится в сообщении.
Воздушное судно должно было вылететь в аэропорт Шереметьево рейсом SU-1293 авиакомпании "Аэрофлот". Пассажиров распределили на другие рейсы.
Sukhoi Superjet 100
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Правоохранительные органы проводят проверку по статье 263 УК РФ — о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 мая в московском аэропорту Шереметьево самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку и загорелся. В результате ЧП с самолетом "Аэрофлота" из 78 пассажиров и членов экипажа погиб 41 человек.
Аэропорт опубликовал хронологию авиакатастрофы лайнера.
Следствие озвучило главную версию катастрофы, первопричиной могли стать действия пилотов.
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