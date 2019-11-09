Топил отрубленные руки: в России преподаватель зверски убил студентку

Преподавателя истории из Санкт-Петербурга (Россия) Олега Соколова задержали после того, как он попытался утопить в реке рюкзак с отрубленными женскими руками.

Как сообщает Интерфакс, утром 9 ноября, его достали из реки Мойки, в рюкзаке у него обнаружили две женские руки и травматический пистолет. Сам мужчина жив, его с переохлаждением госпитализировали.

В квартире историка нашли останки молодой женщины. Голова отделена от тела, руки также отсутствуют. Рядом с останками обнаружена пила. По предварительной информации, убитая - студентка Соколова.

Олег Соколов 360tv.ru

Мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что встречался с девушкой, вечером они сильно поругались, в состоянии аффекта Соколов убил возлюбленную. Когда понял, что сделал, решил избавиться от тела.

Историк Евгений Понасенков рассказал "360", что все вокруг давно знали о "ненормальности" Соколова.

"Я год говорил, что все будет очень плохо, что он ненормален. Я год назад записал обращение к Даудовой — это директор института истории в СПбГУ, где он служит — чтобы его уволили. Год назад просил! Я сказал, что он опасен. Меня никто не слушал", — рассказал Понасенков.

Историк рассказал, что начал требовать увольнения Соколова после того, как тот избил студентов у себя на факультете. Он отметил, что эта ситуация была не единственной. Несколько лет назад Соколова обвинили в избиении студентки, которая решила с ним расстаться.

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