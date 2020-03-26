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26 марта • обновлено в 19:57
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Маргарита Симоньян потеряла ребенка

5.8т
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Топ-пропагандистка России, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян потеряла ребенка.

Новостью о личной трагедии она поделилась в Instagram вечером в четверг, 26 марта.

"Я потеряла ребенка. Какое-то время побуду наедине со своей болью. Спасибо за понимание" , – написала она.

Еще две недели назад Симоньян сообщила, что в четвертый раз беременна от режиссера Тиграна Кеосаяна. Она забеременела всего через четыре месяца после предыдущих родов.

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

скриншот

19 октября минувшего года Симоньян родила девочку. Еще двое детей у пропагандистки появились в августе 2013 года (дочь) и в сентябре 2014-го (сын).

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян

kino-teatr.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, муж Симоньян Тигран Кеосаян ранее публично призывал к госперевороту в Украине и установлению там российской власти.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Маргарита Симоньян
Место
Россия
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Вот и славненько
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Гоша Злой
Гоша Злой
ольгинским велено игнорить новость?
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