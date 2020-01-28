Топ-чиновника из команды Путина наказали за "дрессировку" пожарных

В РФ из главной партии страны "Единая Россия" со скандалом исключили губернатора Чувашии Михаила Игнатьева.

Соответствующее решение принял президиум генерального совета партии. Об этом со ссылкой на слова ее секретаря Андрея Турчака сообщают "РИА Новости".

Отмечается, что ранее комиссия ЕР по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить из партии Игнатьева. А все из-за неудачной "шутки" с сотрудниками местного МЧС: во время вручения новых служебных машин он вынудил одного из них подпрыгивать за ключами от них.

Михаил Игнатьев eadaily.com

Позже в соцсетях и СМИ распространили видео, как чиновник вынудил пожарника подпрыгивать за высоко поднятыми ключами. И хотя в МЧС Чувашии этот эпизод назвали "дружеской шуткой", однако руководитель всероссийского ведомства счел поведение Игнатьева недопустимым.

Со своей стороны Андрей Турчак и анонсировал исключение скандального губернатора из путинской партии на ближайшем заседании комиссии по этике.

При этом сам Игнатьев только оправдался, заявив, что уважительно относится к сотрудникам МЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России глава Чувашии Михаил Игнатьев угодил в скандал во время вручения ключей от нового автомобиля пожарным. Видео с инцидентом опубликовали в Twitter на странице "Лентача" и других ресурсов.

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