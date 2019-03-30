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Топ-чиновник Путина вдруг заговорил по-украински: в чем дело

3.2тЧитать материал на украинском

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин перешел на украинский язык, отвечая на критику дизайна самолета Ту-204-300 "Сергей Королев", который предназначен для доставки экипажей на Байконур.

Так, в своем Twitter он похвастался воздушным судном и нарвался на насмешки и оскорбления. "В каком году полетим в другую галактику?" – с иронией спросили его в комментариях.

При этом на вопрос "А почему внутри такое убожество?" Рогозин ответи на украинском: "Вибачте, це літак для космонавтів, а не для ваших українських олігархів".

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Космические провалы России: Рогозина уличили в грандиозном обмане Путина

Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин

"Интерфакс"

Правда, критиков это не успокоило, они подчеркнули, что дизайн самолета все равно плохой.

Топ-чиновник Путина вдруг заговорил по-украински: в чем дело

Как сообщал OBOZREVATEL, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В завершил первый испытательный полет. Он предназначен для переброски войск.

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Россия
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