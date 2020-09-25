Еще день назад никто на Западе и лишь немногие в России слышали о Марьино. Теперь название далекого от центра московского района у всех на слуху. Выяснилось, что в конце августа судебные приставы арестовали долю Навального в принадлежащей ему семейной квартире, расположенной именно в Марьино, пишет Константин Эггерт для DW.

Евгений Пригожин угрожает

Судя по всему, сделано это в обеспечение долговых претензий бизнесмена Пригожина к Навальному. В начале 2019 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование, в котором утверждалось: фирма "Московский школьник", которая обеспечивает школы тухлой едой, принадлежит миллиардеру Евгению Пригожину - его часто называют "поваром Путина". "Московский школьник" оспорил эти утверждения в суде. Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Навального, Любови Соболь и ФБК по 29,2 млн рублей в пользу "Московского школьника".

Пригожин связь с этой компанией отрицает, однако в августе 2020 года заключил с ней договор уступки требования, согласно которому должен получить от Навального, Соболь и ФБК компенсации по иску на общую сумму в 87,65 млн рублей. Теперь Пригожин угрожает Навальному и его команде. Арест собственности означает, что глава ФБК в квартире жить может, но не имеет права продать или подарить свою долю квадратных метров.

Алексей едва ли собирался это делать. Поэтому действия, предпринятые сейчас Пригожиным, нельзя воспринимать иначе как акцию устрашения оппозиционного политика. А учитывая особую близость бизнесмена к Кремлю, это, в сущности, акция устрашения со стороны российского режима.

Навального запугивают "квартирным вопросом"

То, что арест налагали в тот момент, когда Навальный находился в коме, говорит лишь об одном: после провала покушения на жизнь основателя ФБК главный расчет российских властей теперь строится на том, чтобы он с семьей остался за границей и не возвращался в Россию. "Только попробуй вернуться! Разорим и посадим!" – таково послание Кремля Навальному. Оно было отправлено еще до того, как главный критик Путина пришел в себя и заявил, что собирается на родину после завершения лечения.

Трудно придумать более красноречивое свидетельство того страха, который российское руководство испытывает перед Навальным, чем эта попытка запугать его булгаковским "квартирным вопросом". Я уже писал о том, что неудавшаяся попытка отравить Навального "Новичком" сильно повлияла на отношение Германии и других странах Европейского Союза к происходящему в России. Раньше в ЕС господствовало мнение о том, что вести диалог с Путиным нужно любой ценой. Сегодня разговор ведется о санкциях и замораживании проекта "Северный поток-2".

Главный дипломат ЕС – за "акт Навального"

По данным хорошо информированных чиновников в Брюсселе, лично мне знакомых, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель очень серьезно отнесся к идее принять общеевропейский "акт Навального". Он позволил бы подвергнуть личным санкциям видных представителей российской правящей верхушки. Боррель, по моим сведениям, настаивает на скорейшей разработке такого документа.

Сообщения о новой попытке шантажа семьи Навального российскими властями накладываются на информацию об отказе ФСБ расследовать сообщения о слежке, которую вели за основателем ФБК в России. С такой просьбой к российской спецслужбе обратился Илья Яшин. Добавьте к этому ежедневные гневные отповеди Западу МИД России в лице Марии Захаровой - и картина становится ясной. Неуклюжая ложь, хулиганская бравада, циничные и одновременно мелочные угрозы семье буквально вытащенного с того света российского гражданина равносильны публичному признанию со стороны российских властей: "Мы это сделали!" Теперь они паникуют. "Замораживание" жилплощади в Марьино - один из признаков этой паники.

Она будет нарастать по мере выздоровления Навального и приближения момента его приезда в Россию. Это будет история, в чем-то вполне сравнимая по символизму с возвращением в Москву из ссылки в Горьком академика Андрея Сахарова в 1986 году и Александра Солженицына из Америки в 1994-м. Оба этих события я хорошо помню. Никогда не думал, что появится шанс посмотреть, так сказать, "дубль три".

Те, кто организовывал покушение на Навального, добились того, что еще несколько недель казалось невероятным. В глазах Германии и многих других государств Евросоюза он стал не просто фигурой, эквивалентной Владимиру Путину, но и символом другой Россия - той, которой можно доверять и с которой можно иметь дело на основе реальных общих ценностей и интересов.