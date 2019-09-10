Точно протезы! Сеть испугал нюанс во внешности Путина

В сети обратили внимание на интересный нюанс со внешностью президента России Владимира Путина во время голосования на одном из избирательных участков 8 сентября.
Видео было опубликовано на канале Четкий ТАСС в Twitter. Внимание пользователей привлекла обувь главы России.
"Вы спрашивали, коллеги, что такое "пынеходы", – говорится в подписи к видео.
В сети заподозрили, что Путин ходит на протезах или же просто на каблуках.
- Вы спрашивали, коллеги, что такое “пынеходы“. pic.twitter.com/8B8BLiG7xC— Чёткий ТАСС (@ChetkiyTASS) September 8, 2019
... pic.twitter.com/Ort3JFrVaC— Lorem Ipsum (@oiabun) September 8, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, не так давно Путина поймали на очередной уловке с ростом.
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