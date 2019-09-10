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10 сентября • обновлено в 08:22
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Точно протезы! Сеть испугал нюанс во внешности Путина

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В сети обратили внимание на интересный нюанс со внешностью президента России Владимира Путина во время голосования на одном из избирательных участков 8 сентября.

Видео было опубликовано на канале Четкий ТАСС в Twitter. Внимание пользователей привлекла обувь главы России.

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"Вы спрашивали, коллеги, что такое "пынеходы", – говорится в подписи к видео.

В сети заподозрили, что Путин ходит на протезах или же просто на каблуках.

Точно протезы! Сеть испугал нюанс во внешности Путина
Точно протезы! Сеть испугал нюанс во внешности Путина
Точно протезы! Сеть испугал нюанс во внешности Путина
Точно протезы! Сеть испугал нюанс во внешности Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, не так давно Путина поймали на очередной уловке с ростом.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Кацы, быстро петь оды пыне!!!!
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Макарский Александр
Макарский Александр
Головный УкроБог! Суровый, но справедливый! Свидомые папуасы пышайтесь им и не злите его,а то отправит вас к небесной сотне щеневмерлу похоронную спивать
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