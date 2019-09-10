Точно протезы! Сеть испугал нюанс во внешности Путина

В сети обратили внимание на интересный нюанс со внешностью президента России Владимира Путина во время голосования на одном из избирательных участков 8 сентября.

Видео было опубликовано на канале Четкий ТАСС в Twitter. Внимание пользователей привлекла обувь главы России.

"Вы спрашивали, коллеги, что такое "пынеходы", – говорится в подписи к видео.

В сети заподозрили, что Путин ходит на протезах или же просто на каблуках.

- Вы спрашивали, коллеги, что такое “пынеходы“. pic.twitter.com/8B8BLiG7xC — Чёткий ТАСС (@ChetkiyTASS) September 8, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, не так давно Путина поймали на очередной уловке с ростом.

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