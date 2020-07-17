Евросоюз 16 июля за день до шестой годовщины гибели 298 пассажиров рейса МН17 опубликовал заявление, в котором выразил соболезнование их родственникам, пообещал наказать виновных и предложил России признать свою вину. МИД РФ 16 июля на это обращение ЕС никак не отреагировал, видимо, не успели.

Можно не сомневаться, что на днях Захарова или Лавров произнесу свою стандартную мантру: российская угроза миру – это американский миф, который повторяют их европейскими марионетки-сателлиты, армия РФ не сбивала МН17 ракетой из "Бука" и вообще одна половина её уже пишет заявления на отпуск, а другая – на увольнение. Так что, отстаньте от нас, у России нет армии. Есть только частные охранные предприятия (ЧОП) и частные военные компании (ЧВК). Некоторые из ЧВК, как печально известная "Вагнер", работают за рубежом, где охраняют склады и шахты. Законодательство РФ не предусматривает существование ЧВК, но если следовать принципу: "разрешено всё, что не запрещено законом", то ЧВК – это ЧОПы, порядок получения лицензий которыми на деятельность за рубежом ещё не прописан регулятором.

Практически именно это и произнесла Захарова 16 июля на брифинге МИД РФ в связи с наложением Минфином США 15 июля санкций на пять компаний путинского "повара" Пригожина по итогам их деятельности в Судане, который с 2013 г. списке государств – спонсоров терроризма.

Захарова заверила: "Утверждения о "руке Кремля" в различных регионах мира, – это американская паранойя" и посетовала, что эти санкции не заставят Кремль свернуть с пути, а "лишь добавляют негатив в и без того непростые отношения между нашими странами".

Захаровой пришлось в тот день также опровергать заявление МИД Великобритании от 15 июля о вмешательстве РФ в выборы в Соединённом королевстве в 2019 г. Но Лавров не позволил дать Захаровой прямой и достойный ответ на иск правительства Нидерландов к РФ в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), поданный 15 июля за сбитый авиарейс МН17. Лавров решил промолчать, так как РФ была в 2014 г. единственным государством, которое проголосовало в ООН против открытия следствия о гибели этого самолёта, чем продемонстрировала правоту поговорки "На воре шапка горит".

По этой причине Лавров выбрал тактику непрямого ответа Нидерландам, и поручил Захаровой заявить о нарушении прав человека в США и Украине, а также обвинить США в оказании помощи Украине в переводе её армии на стандарты НАТО. "Наехать" прямо на Нидерланды в Москве не решились, поскольку там стоят сервера почти всех сайтов, созданных спецслужбами РФ, включая сайт Шария, который там и живёт более пяти лет под охраной российского ЧВК-ЧОП. В Нидерландах также прокручиваются и отмываются крупные партии российских деньг, в том числе и для финансирования деятельности её спецслужб в Европе, США и по всему миру. Поэтому на Нидерланды у Лаврова табу. На них наезжать нельзя, иначе будет ещё хуже, чем в Великобритании, где российских и всех иностранных бизнесменом уже второй год просят объяснить источники происхождения их капиталов. В ответ на наезд Нидерланды могут серьёзно испортить жизнь спецслужбам РФ, поэтому от открытого конфликта с ними, а также с Австрией и Италией, "чекисты" дали команду МИДу воздерживаться.

Лавров правильно объясняет "чекистам": кольца плана "Анаконда" всё туже стягивают РФ. Но "чекисты" догадываются об этом и без него, однако, плохо представляют себе, как всё произойдёт.

В Кремле уже в 2014 г. были психологически готовы к тому, что США внесут РФ в список государств – спонсоров терроризма за нападение на Украину и рейс МН17. Москве крупно повезло, что на его борту не было граждан США. Весь ход событий указывал: России, вроде как, не миновать попадания в этот список. В апреле в связи с оккупацией Крыма на сайте Белого дома появилась петиция с требованием внести РФ в него. Она собрала свыше 100 тыс. подписей, но администрация Обамы ответила в декабре отказом. Притом, что это список сугубо американский и Белому дому не нужно ничьё разрешение на пополнение или сокращение его. Начала военных действий этот список тоже не предусматривает. Только запрет на продажу в такие государства оружия, предметов двойного назначения, предоставления им денежной помощи и различные финансовые санкции, которые придумывает для них индивидуально Минфин США.

В Москве, после отказа Обамы внести РФ в список государств – спонсоров терроризма, вздохнули с облегчением. В апреле 2018 г. сенатор-республиканец Кори Гарднер вновь обратился с таким предложением, на этот раз к Госдепу, в связи с отравлением семьи Скрипалей и их домашних животных. К России тогда применили одноразовый дипдемарш с высылкой агентов её спецслужб, работавших под дипприкрытием в странах Европы. В США уже в марте, ещё до инициативы Гарднера, закрывали консульства РФ, и массово высылали их сотрудников. Тем не менее, РФ и в 2018 г. в США не внесли в этот список, чем, вероятно, вызвали у Кремля даже лёгкое недоумение: неужели не заслуживаем?

Летом 2018 г. МИД Украины обратился к ООН с просьбой признать РФ государством – спонсором терроризма. Однако, ооновская бюрократия не решилась вынести эту тему для обсуждения ни в Совет безопасности, ни на Генассамблею ООН.

Нынешняя инициатива сенатора-демократа Макса Роуза о признании РФ государством – спонсором терроризма в связи с премиями талибам, адресованная Конгрессу и Госдепу, может оказаться более успешной, чем две предыдущие. Она стала публичной с 10 июля, и за прошедшую с того дня неделю появились перечисленные заявления Великобритании и ЕС, а также иск правительств от Нидерландов в ЕСПЧ. К ним следует также добавить новые санкции США для фирм Пригожина и по "Северному потоку-2". Очевидно, поток жалоб на РФ от других государств будет расти, и она таки попадёт в список государств – спонсоров терроризма.

В Кремле об этом тоже догадываются и пытаются не только вычислить как РФ будут наказывать за её преступления, но и выстроить систему обороны в форме встречных обвинений в нарушении прав человека и ещё в чём-нибудь. Обращение Нидерландов в ЕСПЧ явно вызвало в головах кремлёвцев ассоциативный ряд, почему Захарова и затараторила о правах человека в Украине и в США. В Кремле ещё в начале года с плохо скрываемой тревогой ждали, что 9 марта в Гааге начнётся суд по делу рейса МН17, через месяц-два появится вердикт, и Россию, наконец, начнут наказывать по полной программе. Но суд в Гааге никуда не спешит, и в Кремле стали догадываться, что он лишь одно из звеньев, хотя и важных, в "Анаконде".

Неизвестность о времени и форме наказания и ожидание его изводят кремлёвцев, но они уже сами не в силах свернуть свою террористическую деятельность по всему миру. Её механизм работает уже просто по инерции, причём как во вне, так и внутри самой России. В чём-то это напоминает ситуацию 1941 г. с Запорожской ГЭС, когда при отступлении командование Красной армии приказало запустить её турбины на максимум, от чего они пошли в разнос и сами себя уничтожили. Немецкие инженеры, которым было поручено восстановить работу ГЭС, были крайне поражены таким решением русских. Похоже, что турбины государственного терроризма и репрессий на России тоже переводят в режим максимальных оборотов и они идут в разнос.