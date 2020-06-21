На этой неделе в России, в ходе тайного суда, к 16 годам строго режима, по обвинению в шпионаже, был приговорён гражданин США Пол Уилан. Ряд СМИ тут же озвучили показной характер процесса, не выдерживающего и малейшей критики, а эксперты, аффилированные и независимые, в равной степени предположили, что Пола Уилана будут обменивать на особо ценных россиян, находящихся в тюрьмах Соединенных Штатов.

В частности, озвучивалось имя Виктора Бута, российского торговца оружием, снабжавшего оным колумбийских наркоторговцев.

Адвокат Пола Уилана открыто заявил, что вопрос обмена его клиента на одного из российских преступников, содержащихся в тюрьмах США, уже был поднят российской стороной. Такая спешка лишь доказывает, что арест и судилище над Полом Уиланом было заранее спланировано, а Россия все больше напоминает террористическую организацию, которая для достижения своих целей захватывает заложников.

И, если честно, в этом нет ничего удивительного, ведь именно террористические методы шантажа, Кремль уже не в первый раз практикует в вопросах своей внешней политики.

Например, не так давно, в январе этого года президент России Владимир Путин помиловал израильтянку Наами Иссахар, осужденную на 7,5 лет колонии строго режима, за то, что у неё при проходе транзитной зоны Шереметьево было обнаружено 9,6 граммов гашиша.

Примечательно, что помилование Наами Иссахар прозвучало из уст Владимира Путина после того, как в СМИ была опубликована информация о передаче России прав на Александровское подворье в Старом городе Иерусалима.

Разумеется, нельзя утверждать на все 100%, что эти события взаимосвязаны, но с учётом того, что Россия не могла получить от Израиля права на Александровское подворье на протяжении десятилетий, а после жесткого и, я бы даже сказал, жестокого приговора 26-летней израильтянке, процесс пошёл буквально по маслу, то… Да, утверждать на все 100% нельзя, а вот на 146% - это самое оно!

Таким образом, Россия уже не в первый раз достигает своих целей и добивается желаемого через шантаж и вымогательство. При этом, откровенно захватывая в заложники, граждан тех стран, к которым у неё есть те или иные требования.

По сути, к аналогичным методам наиболее часто в наше время прибегают Иран и КНДР. Но Иран приравнен к стране-спонсору терроризма, равно как и КНДР, которая представляет собой абсолютно и полностью изолированную человеконенавистническую диктатуру.

Возникает вопрос, с учетом всего вышеизложенного, когда Россию международное сообщество начнёт избегать, так же как и КНДР и приравняет к стране-спонсору международного терроризма, по примеру Ирана, Судана, Сирии и, опять же, КНДР.