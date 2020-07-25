Весь день 21 июля российский телевизор смаковал теракт в украинском Луцке. Обитатели телевизора радостно глумились над украинскими спецслужбами и в целом над украинским государством, которое – смотрите, смотрите! – ничего не делает с террористом, захватившим заложников, а если и делает, то все совершенно неправильно.

Ольга Скабеева и Евгений Попов со своими "экспертами" в программе "60 минут" от 21.07.2020 на разные голоса расхваливали блестящую работу российских спецслужб и хихикали над этими украинскими неумехами.

Первым в атаку на Украину ринулся отставной подполковник Сергей Карнаухов, которого представили как "ветерана боевых действий". "Я вижу здесь два теракта", - немедленно заявил отставной подполковник, - "один, которому уже много лет, когда в заложниках у этой клики вся страна". Про второй теракт, подполковник Карнаухов ничего толком не сказал, зато с гневом обрушился на украинских силовиков. "Это видеть невозможно!". "Абсолютный бардак!". "Банановая республика!".

Сквозь довольно бессвязные ругательства подполковника Карнаухова с некоторым трудом пробивалась мысль о том, что ему не нравится, что в противодействии теракту участвует полиция, а не СБУ, хотя на экране в студии было видно что украинская полиция занимается своим прямым делом – оцепляет периметр, а что касается сотрудников СБУ, то их вина, видимо состояла в том, что они не доложили о своих действиях отставному подполковнику Карнаухову. Отругав украинских силовиков, полковник Карнаухов перешел к выявлению причин их неумелости, и тут же их обнаружил. "Если бы Украина не вышла из всех договоров с российскими спецслужбами, то они уже успели бы получить нашу помощь, и у них все было бы хорошо!" - объяснил подполковник Карнаухов.

Вынужден на минутку отвлечься от главной темы и пояснить для тех, кто не знает, что отставной подполковник Карнаухов – это профессиональный провокатор и стукач, которого российские спецслужбы внедрили к губернатору Кировской области Белых, поскольку тот, имея репутацию либерала, не пользовался их доверием. Стучал подполковник исправно, получил известность как главный инициатор и организатор "дела Кировлес" против оппозиционера Алексея Навального. Одним словом, человек этот Карнаухов надежный, проверенный, именно на таких "экспертах" стоит и держится российский телевизор…

Мысль Карнаухова об истоках слабости украинских спецслужб поддержал другой "эксперт", Игорь Коротченко, который точно указал дату, после которой дела у украинских силовиков пошли наперекосяк. "До 2014 года СБУ взаимодействовала с Россией, после 2014 наше место заняли американцы и произошло серьезное снижение профессионализма", - объяснил "эксперт" Коротченко.

"Эксперт" умолчал о том, что в результате "взаимодействия" украинских силовиков с российскими вооруженные силы Украины, а также полиция и все украинские спецслужбы оказались в момент оккупации Крыма и в первый период российской агрессии на Донбассе парализованы поскольку были буквально нашпигованы офицерами, чья лояльность по отношению к российским коллегам в этой ситуации обернулась предательством Украины.

Что же касается изумительной "эффективности" российских спецслужб, которую хором воспевали Скабеева и ее "эксперты", то о ней лучше всего спросить в общественных организациях "Матери Беслана" и "Норд Ост". Именно там могут поименно назвать каждого из 314 заложников, в том числе 186 детей, погибших в результате штурма школы в Беслане и каждого из 174 заложников, погибших от газа во время штурма театра на Дубровке.

Память хранит и вранье российского официоза, который в несколько раз уменьшал число заложников в Беслане, и путинскую ложь о том, что на Дубровке "люди погибли не в результате действия газа, который был безвредным, а стали жертвами ряда обстоятельств, обезвоживания, хронических заболеваний, того, что были вынуждены долго находиться в этом месте".

На следующий день, когда уже было известно, что террорист арестован, все заложники, целые и невредимые, освобождены, российская медийная обслуга принялась с еще большим усердием поливать грязью Украину, ее силовые структуры и особенно президента.

"Политолог" Сергей Марков 22.07.2020 опубликовал текст под названием Failed State, в котором возмущался поведением президента Зеленского.

"Все понимают, что железное правило не выполнять никаких требований террористов очень важно и спасает тысячи жизней. Все понимают, что согласие Зеленского выполнить требование террориста означает, что теперь много, много террористов будут захватывать заложников и требовать чего-то у Зеленского", - назидательно заметил "политолог" Марков. И завершил свой пассаж обычной мантрой, что "Украина ждет настоящего хозяина который наведет порядок в стране".

Репутация "политолога" Маркова делает любую дискуссию с ним непродуктивной. Но тезис про "железное правило не выполнять никаких требований террористов" очень часто и очень многими людьми с приличной репутацией выдвигается в качестве аксиомы, что вынуждает в очередной раз возразить против универсальности этого правила.

Словом "терроризм" объединяются явления настолько разные, что само по себе делает выработку неких "железных правил" делом вполне бессмысленным. Просто потому, что они имели бы смысл, если бы человечеству противостояла бы единая "армия террористов".

Луцкий террорист Максим Кривош с большим трудом втискивается в общий ряд между Аль-Каидой, исламистским движением ХАМАС и террористами "ЛДНР", которые являются марионетками Кремля. В Израиле до сих пор продолжаются споры по поводу освобождения солдата Гилада Шалита, за которого ХАМАС потребовал освободить 1027 заключенных, в том числе около 400 террористов, на руках которых была кровь граждан Израиля. Тем не менее, по данным опросов около трех четвертей израильтян поддержали такую "сделку" с террористами.

Максим Кривош – довольно странный террорист, что не мешает ему оставаться террористом и, естественно, не может служить ему оправданием. Его вполне абсурдные требования к высшим должностным лицам, а также главам конфессий Украины выступить с заявлениями, что они сами являются террористами, были вполне закономерно оставлены без внимания. А вот требование к Зеленскому опубликовать обращение про фильм "Земляне" и рекомендовать его "смотреть всем", было выполнено. Обращение Зеленского длилось 5 (пять) секунд и сохранило жизни 13 гражданам Украины. Кстати американский фильм "Земляне" действительно, важный и стоящий, его, действительно, есть смысл посмотреть всем. Правда, лучше бы это сделать не по требованию террориста.

В программе Соловьева "Вечер" от 22.07.2020 автор программы и "эксперты" продолжили потешаться над действиями украинских властей в ситуации теракта в Луцке, уже зная то, что эти действия привели к успешному и бескровному освобождению заложников. Российский "эксперт" Коц и его коллега из Украины дружно возмущались тем, что Зеленский говорил с террористом Кривошем, а с главарями "ДНР" и "ЛНР" говорить отказывается. Все они старательно делали вид, что не понимают бессмысленности разговоров с террористами, являющимися марионетками Кремля, которые, в отличие террориста Кривоша не в состоянии принять ни одно самостоятельное решение.

Характерно, что ни один из тех завсегдатаев российских ток-шоу, которые поливали грязью Украину за ее "беспомощность" в противостоянии терроризму, не поздравил заложников с освобождением, а украинские власти с успешным завершением операции. В этом очень наглядно проявились различия между Украиной и Россией. Они сегодня в главном: в отношении к человеку и его жизни…