Теракты, войны и убийства: опубликованы знаковые фото Путина за 20 лет у власти

31 декабря 2019 года исполнится 20 лет, как президент РФ Владимир Путин впервые занял пост главы российского государства.
Издание ВВС собрало 20 фото, которые показывают два десятилетия правления Путина в России.
Владимир Путин стал президентом РФ 31 декабря 1999 года, когда тогдашний глава Кремля Борис Ельцин ушел в отставку.
Правление Путина началось на фоне конфликта в Чечне. Российские силы осадили столицу Грозный. На начало президентства пришелся один из самых страшных терактов – осада школы в Беслане, где погибло 330 человек.
Также при Путине затонула подлодка "Курск". Во время трагедии президент РФ даже не прервал свой отпуск. В катастрофе подводной лодки "Курск" погибли 118 членов экипажа.
Путин и Ельцин
Путин в кабине истребителя
Путин и правительство РФ
В 2001 году Путин посетил США, где встречался с президентом Джорджем Бушем-младшим. Королева Елизавета пригласила Путина с государственным визитом в 2003 году – он стал первым российским лидером с 1874 года, который получил такое приглашение
В 2008 году согласно российской конституции, Путин не мог оставаться на посту президента третий год подряд, поэтому новым президентом был избран премьер-министр Дмитрий Медведев. Его правление запомнилось вторжением России в Грузию.
В 2012 году Путин после изменений в Конституцию РФ снова избран президентом сроком на шесть лет. В 2014 году Россия оккупировала Крым и вторглась на Донбасс.
Путин и жены погибших моряков "Курска"
Путин и Буш-младший
Путин и Берлускони
Путин и королева Елизавета
Путин на саммите G8
Путин во время войны в Грузии
Путин после аннексии Крыма
Путин в оккупированном Крыму
Путин на саммите "нормандской четверки"
Путин и Асад
Путин и Трамп
Путин и Мэй
Путин на охоте
Путин на отдыхе
Путин играет в хоккей
Путин на ЧМ по футболу
Путин в России
Как сообщал OBOZREVATEL, фотография "одинокого" президента России Владимира Путина рассмешила пользователей сети.
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