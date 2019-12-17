Теракты, войны и убийства: опубликованы знаковые фото Путина за 20 лет у власти

31 декабря 2019 года исполнится 20 лет, как президент РФ Владимир Путин впервые занял пост главы российского государства.

Издание ВВС собрало 20 фото, которые показывают два десятилетия правления Путина в России.

Владимир Путин стал президентом РФ 31 декабря 1999 года, когда тогдашний глава Кремля Борис Ельцин ушел в отставку.

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Правление Путина началось на фоне конфликта в Чечне. Российские силы осадили столицу Грозный. На начало президентства пришелся один из самых страшных терактов – осада школы в Беслане, где погибло 330 человек.

Также при Путине затонула подлодка "Курск". Во время трагедии президент РФ даже не прервал свой отпуск. В катастрофе подводной лодки "Курск" погибли 118 членов экипажа.

Путин и Ельцин

Путин в кабине истребителя

Путин и правительство РФ

В 2001 году Путин посетил США, где встречался с президентом Джорджем Бушем-младшим. Королева Елизавета пригласила Путина с государственным визитом в 2003 году – он стал первым российским лидером с 1874 года, который получил такое приглашение

В 2008 году согласно российской конституции, Путин не мог оставаться на посту президента третий год подряд, поэтому новым президентом был избран премьер-министр Дмитрий Медведев. Его правление запомнилось вторжением России в Грузию.

В 2012 году Путин после изменений в Конституцию РФ снова избран президентом сроком на шесть лет. В 2014 году Россия оккупировала Крым и вторглась на Донбасс.

Путин и жены погибших моряков "Курска"

Путин и Буш-младший

Путин и Берлускони

Путин и королева Елизавета

Путин на саммите G8

Путин во время войны в Грузии

Путин после аннексии Крыма

Путин в оккупированном Крыму

Путин на саммите "нормандской четверки"

Путин и Асад

Путин и Трамп

Путин и Мэй

Путин на охоте

Путин на отдыхе

Путин играет в хоккей

Путин на ЧМ по футболу

Путин в России

Как сообщал OBOZREVATEL, фотография "одинокого" президента России Владимира Путина рассмешила пользователей сети.

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