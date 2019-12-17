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17 декабря • обновлено в 11:20
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Теракты, войны и убийства: опубликованы знаковые фото Путина за 20 лет у власти

1.8т
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31 декабря 2019 года исполнится 20 лет, как президент РФ Владимир Путин впервые занял пост главы российского государства.

Издание ВВС собрало 20 фото, которые показывают два десятилетия правления Путина в России.

Владимир Путин стал президентом РФ 31 декабря 1999 года, когда тогдашний глава Кремля Борис Ельцин ушел в отставку.

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Человек из партии Путина задержан по подозрению в убийстве

Правление Путина началось на фоне конфликта в Чечне. Российские силы осадили столицу Грозный. На начало президентства пришелся один из самых страшных терактов – осада школы в Беслане, где погибло 330 человек.

Также при Путине затонула подлодка "Курск". Во время трагедии президент РФ даже не прервал свой отпуск. В катастрофе подводной лодки "Курск" погибли 118 членов экипажа.

Путин и Ельцин

Путин и Ельцин

Путин в кабине истребителя

Путин в кабине истребителя

Путин и правительство РФ

Путин и правительство РФ

В 2001 году Путин посетил США, где встречался с президентом Джорджем Бушем-младшим. Королева Елизавета пригласила Путина с государственным визитом в 2003 году – он стал первым российским лидером с 1874 года, который получил такое приглашение

В 2008 году согласно российской конституции, Путин не мог оставаться на посту президента третий год подряд, поэтому новым президентом был избран премьер-министр Дмитрий Медведев. Его правление запомнилось вторжением России в Грузию.

В 2012 году Путин после изменений в Конституцию РФ снова избран президентом сроком на шесть лет. В 2014 году Россия оккупировала Крым и вторглась на Донбасс.

Путин и жены погибших моряков "Курска"

Путин и жены погибших моряков "Курска"

Путин и Буш-младший

Путин и Буш-младший

Путин и Берлускони

Путин и Берлускони

Путин и королева Елизавета

Путин и королева Елизавета

Путин на саммите G8

Путин на саммите G8

Путин во время войны в Грузии

Путин во время войны в Грузии

Путин после аннексии Крыма

Путин после аннексии Крыма

Путин в оккупированном Крыму

Путин в оккупированном Крыму

Путин на саммите "нормандской четверки"

Путин на саммите "нормандской четверки"

Путин и Асад

Путин и Асад

Путин и Трамп

Путин и Трамп

Путин и Мэй

Путин и Мэй

Путин на охоте

Путин на охоте

Путин на отдыхе

Путин на отдыхе

Путин играет в хоккей

Путин играет в хоккей

Путин на ЧМ по футболу

Путин на ЧМ по футболу

Путин в России

Путин в России

Как сообщал OBOZREVATEL, фотография "одинокого" президента России Владимира Путина рассмешила пользователей сети.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Комментарии
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
))) молодцы, оперативно удаляете комментарии... )))
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Слава Великому В.Путину спасшему Россию от пути по которому сегодня пошла Украина! Благодаря В.Путину Россия смогла подняться и занять второе место в рейтинге самых влиятельных стран Мира.
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фил филька
фил филька
даааа уж. сюда будут упоротые забегать толпами)) стока фоток их любимейшего темнейшего! можно молиться даже без перерыва на обед))
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