"Теперь жениться должен!" Путин озадачил сеть новым "интимом"

Президента России Владимира Путина высмеяли в сети из-за подыгрывания лидеру КНР Си Цзиньпину.

Ролик с поздравлением российского лидера в день рождения главы КНР обнародовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Путин – Си Цзиньпину: У нас такая необычная работа, которая заставляет и в дни рождения исполнять свой долг. Я рад, что у меня есть такой друг, как вы", – сказано в подписи к видео.

Путин - Си Цзиньпину: У нас такая необычная работа, которая заставляет и в дни рождения исполнять свой долг. Я рад, что у меня есть такой друг, как вы pic.twitter.com/NNj3JPROLT — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 16 июня 2019 г.

В сети отреагировали насмешками: "После такого признания порядочный мужчина должен на Володе жениться", "Но прежде они должны слиться в длительном поцелуе под счет присутствующих, тем самым доказав всему миру верность и преданность друг другу и в подарок китайцу весь лес России", "Личные дружки, но не России", "Тот случай, когда человек совсем потерял реальность и считает, что люди в свой день рождения не ходят на работу", "И в праздники, и в будни, для Президента Путина и Си Цзиньпина чувство долга прежде всего", "Интересно, а кому-нибудь на работе дают выходной только потому что у него ДР? У нас, например, и речи об этом нет", "У китайцев уже скоро гангрена начнется...от лизания жопы..".

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин перед началом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое прошло в Душанбе, успел попасть в новый курьез. Так, в сети появились фото и видео его "жарких" объятий с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

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