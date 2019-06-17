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"Теперь жениться должен!" Путин озадачил сеть новым "интимом"

7.3тЧитать материал на украинском

Президента России Владимира Путина высмеяли в сети из-за подыгрывания лидеру КНР Си Цзиньпину.

Ролик с поздравлением российского лидера в день рождения главы КНР обнародовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Путин – Си Цзиньпину: У нас такая необычная работа, которая заставляет и в дни рождения исполнять свой долг. Я рад, что у меня есть такой друг, как вы", – сказано в подписи к видео.

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В сети отреагировали насмешками: "После такого признания порядочный мужчина должен на Володе жениться", "Но прежде они должны слиться в длительном поцелуе под счет присутствующих, тем самым доказав всему миру верность и преданность друг другу и в подарок китайцу весь лес России", "Личные дружки, но не России", "Тот случай, когда человек совсем потерял реальность и считает, что люди в свой день рождения не ходят на работу", "И в праздники, и в будни, для Президента Путина и Си Цзиньпина чувство долга прежде всего", "Интересно, а кому-нибудь на работе дают выходной только потому что у него ДР? У нас, например, и речи об этом нет", "У китайцев уже скоро гангрена начнется...от лизания жопы..".

"Теперь жениться должен!" Путин озадачил сеть новым "интимом"
"Теперь жениться должен!" Путин озадачил сеть новым "интимом"
"Теперь жениться должен!" Путин озадачил сеть новым "интимом"
"Теперь жениться должен!" Путин озадачил сеть новым "интимом"
"Теперь жениться должен!" Путин озадачил сеть новым "интимом"
"Теперь жениться должен!" Путин озадачил сеть новым "интимом"
"Теперь жениться должен!" Путин озадачил сеть новым "интимом"
"Теперь жениться должен!" Путин озадачил сеть новым "интимом"
"Теперь жениться должен!" Путин озадачил сеть новым "интимом"
"Теперь жениться должен!" Путин озадачил сеть новым "интимом"
"Теперь жениться должен!" Путин озадачил сеть новым "интимом"

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин перед началом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое прошло в Душанбе, успел попасть в новый курьез. Так, в сети появились фото и видео его "жарких" объятий с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Владимир ПутинСи Цзиньпин
Место
Россия
Теги
Новости Россиивидеосоцсети
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
20 июня 2019 года в прямом эфире , телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ и ОТР, радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Веб-сайт:moskva-putinu.ru
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