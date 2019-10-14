Главная Новости
14 октября • обновлено в 07:30
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости России

Андрей Орлов (Орлуша)
Андрей Орлов (Орлуша)
Поэт Все статьи автора

"Я дома в Мухоср*нске так сильно не страдал"

3.2т

ПЕСЕНКА НАЦГВАРДЯШКИ

Я был когда-то странный,

Жил в городишке ср*ном,

Ходил на танцы пьяный,

А кто сейчас не пьёт?

Теперь я – Нацгвардяшка,

И каждая какашка

Меня при встрече

Очень больно бьёт.

Я повидал немало

Через своё забрало,

Из-под забрала виден,

Ужасно страшный вид:

Из проходящих граждан

Стаканчиком бумажным

Меня ударить

Каждый норовит.

Новости
"Гол забил Владимир Путин!"

Живу я в ожидании

Физических страданий,

Я дома в Мухосранске

Так сильно не страдал.

Меня любой как здрасьте

Ухватит за запястье

За то, что я ему

По морде дал.

Под чёрные забрала

Укрыв свои мордашки,

Любой из нас немало

Либерасни забрал.

Мы с Золотовым Витей,

И зря не говорите,

Он самый лучший

В мире генерал!

Одеты нацгвардяшки

Как ниндзя-черепашки,

Ещё на космонавта

Похож из нас любой.

А тот, кто рушит скрепы

На денежки Госдепа –

Предатель, и к то-

Му же, голубой!

Я лично это видел:

Наш враг, подобно гниде,

Готов меня обидеть

И вывихнуть плечо,

Поэтому герои

Всегда гуляют строем

И строй наш любят

Очень горячо.

Я был когда-то странным,

И мозгом деревянным

Подобно Буратине

Едва соображал,

Теперь я – Нацгвардяшка,

И мне Устинов Пашка

Своим зловредным

Видом угрожал.

(Будет исполняться Ефремовым в шлеме ОМОНА/нацгвардии с чёрным забралом и с чёрными ушами чебурашки/Мики Мауса)

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Андрей Орлов (Орлуша) Андрей Орлов (Орлуша)
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Андрея Орлова
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
3
16
Смешно
5
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Золотухин Андрей
Золотухин Андрей
Поэт орлуша на зоне будешь даже не петух а будешь клуша
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Каржилов Митька
Каржилов Митька
Молодец "Орлуша", песенка супер! Её можно использовать как гимн нац.гвардии.....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel