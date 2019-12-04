Президент России Владимир Путин подписал закон об иностранных агентах, по которому "агентом" может стать почти что каждый россиянин - ред.
Это наказание рублем за любое свободное слово, любую политическую активность, которая власти не нравится. Поставил лайк, репостнул какое-то сообщение СМИ-иностранного агента или же получил гонорар за свои книги или статьи – тебя спокойно могут объявить иностранным агентом, и ты будешь платить штрафы. Это и запугивание, и серьезные проблемы. Потенциально "иноагентом" можно сделать кого угодно.
Но думаю, что правоприменение будет избирательным, в политических целях. Что, конечно, не исключает произвола всяких идиотов, зарабатывающих себе звёздочки на погоны. Надо получить полковника – значит, надо оштрафовать 10 иностранных агентов. Будет такое себе соревнование, кто больше "иноагентов" найдет. Правоохранители неподконтрольны обществу, и им не составит труда сажать за лайки всех подряд. Появилась серьёзная возможность для произвола.
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