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4 декабря • обновлено в 13:41
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Дмитрий Гудков
Дмитрий Гудков
Российский политик, экс-депутат Госдумы России Все статьи автора

Теперь у россиян появились серьезные проблемы

Президент России Владимир Путин подписал закон об иностранных агентах, по которому "агентом" может стать почти что каждый россиянин - ред.

Это наказание рублем за любое свободное слово, любую политическую активность, которая власти не нравится. Поставил лайк, репостнул какое-то сообщение СМИ-иностранного агента или же получил гонорар за свои книги или статьи – тебя спокойно могут объявить иностранным агентом, и ты будешь платить штрафы. Это и запугивание, и серьезные проблемы. Потенциально "иноагентом" можно сделать кого угодно.

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Но думаю, что правоприменение будет избирательным, в политических целях. Что, конечно, не исключает произвола всяких идиотов, зарабатывающих себе звёздочки на погоны. Надо получить полковника – значит, надо оштрафовать 10 иностранных агентов. Будет такое себе соревнование, кто больше "иноагентов" найдет. Правоохранители неподконтрольны обществу, и им не составит труда сажать за лайки всех подряд. Появилась серьёзная возможность для произвола.

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Автор
Дмитрий Гудков Дмитрий Гудков
Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Тег
Новости России
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Питон Каа
Питон Каа
Ничего, в США есть такой закон и демократия не пострадала. А мы берем с них пример.
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Россияне шли к этому долго и упорно.
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Chernoknizhniy Igor, К сожалению, слишком долго. Теперь эта, не умеющая ничего кроме как прожирать чужие деньги, кодла будет громко верещать из-за того что каждый сможет увидеть их сущность.
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Mega Death
Mega Death
На фоне предстоящих зимних морозов это такая муйня)))
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