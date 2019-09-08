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8 сентября • обновлено в 12:50
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"Теперь только насилие": путинский режим сменил опору – журналист

2.7т Читать материал на украинском

Правящий режим президента Владимира Путина в России "принципиально изменил свою опору".

"Теперь это только насилие, только силовые структуры, только путинские суды, путинская прокуратура, путинский Следственный комитет и путинская Росгвардия вместе с полицией". Такое мнение в блоге OBOZREVATEL высказал российский журналист Игорь Яковенко.

"Никаких других опор у этого режима больше нет", – констатировал он.

Владимир Путин в ходе посещения 1-го оперативного полка московской полиции

Владимир Путин в ходе посещения 1-го оперативного полка московской полиции

Официальный сайт президента РФ

"Одно из подтверждений этому - абсолютная неадекватность ответов на те протесты, которые мы сегодня наблюдаем. Протесты не очень сильные, не очень хорошо организованные, протесты без какого-то серьезного плана изменений. И тем не менее, даже такие протесты привели к такому результату", – заявил журналист.

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По его оценкам, рано или поздно произойдет "либо его (Путина, - Ред.) перемещение на нары, либо просто его исчезновение", однако назвать сроки подобных перемен пока невозможно.

Как писал OBOZREVATEL, по итогам протестов в Москве, которые состоялись 31 августа, были задержаны сотрудники организации "Фонд борьбы с коррупцией" Любовь Соболь и Николай Ляскин, а также журналист "Новой газеты" Илья Азар.

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Темы
Эксклюзив Кризис в России Протесты в России
Персоны
Игорь Яковенко Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Очередное мастурбирование на тему Путинфсё
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
красиво! кремлевского лилипута убьют быстро! запасаемся попкорном
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