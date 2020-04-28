В первой половине апреля ВВС подготовило материал, описывающий конспирологические теории происхождения коронавируса, выдвигаемые ведомственными российскими СМИ. В частности, журнал МИД России "Международная жизнь" и издание Министерства обороны "Звезда" называли вирус "биологическим оружием", разработанным, соответственно, в британских или американских лабораториях.

Подобные теории стандартны для кремлевской пропаганды, и многократно транслируются на центральных телеканалах. Однако в России существует и другой вид конспирологических теорий, более маргинальных и радикальных. Они не имеют широкого распространения внутри страны, и похоже, были созданы специально для трансляции на Западе, пишет Ксения Кириллова для slavicsac.com.

Борцы с "Мировым правительством"

Согласно этим теориям, новый вирус был разработан так называемым "Римским клубом" – секретным "Мировым правительством" для того, чтобы окончательно захватить власть на планете. Одним из главных проводников таких теорий выступает профессор экономики МГИМО, председатель Русского экономического общества Валентин Катасонов, который, к слову, публикует свои статьи на довольно известном в России информационном агентстве REGNUM. По его словам, спровоцировав пандемию, "мировая закулиса" путем рекомендаций ВОЗ реализует цели уничтожения населения, обоснования геноцида, ослабления государств и "создания мирового правительства, которое будет управлять редуцированным человечеством".

Идеи Катасонова, хотя и представленные в российских медиа, не транслируются так широко, как другие конспирологические теории, поскольку представляют собой опасность для самих российских властей. Клеймя "ненавистный Запада", профессор МГИМО в то же время распространяет страхи перед массовой "чипизацией" людей и вакцинацией как средством этой чипизации. По мысли Катасонова, любой, кто выступает за необходимость соблюдения карантинных мер во время эпидемии, оказывается сознательным или неосознанным агентом "Мирового правительства" – по сути, сатанистской организации, планирующей контролировать людей посредством внедрения "нано-чипа".

Понятно, что российские власти, с одной стороны, вынужденные, как и другие государства, вводить карантин для уменьшения скорости распространения болезни, а с другой стороны, действительно пытающиеся под этим предлогом установить более жесткий контроль и тотальную слежку за населением, меньше всего заинтересованы в диссидентах-конспирологах, с религиозным фанатизмом противящихся этому. Тем не менее, Катасонов при всей одиозности своих взглядов не сталкивается с цензурой или преследованиями от властей, более того, остается профессором МГИМО. Возникает вопрос, чем объясняется такой нетипичный для российских властей демократизм?

Дружба радикалов

Для ответа на этот вопрос важно понять целевую аудиторию профессора Катасонова и его коллег-конспирологов. К ней относятся в первую очередь ультраконсервативная часть православных верующих и некоторых протестантов, и разного толка правые экстремисты. Известный украинский политолог, исследователь праворадикальных групп Антон Шеховцов неоднократно писал о связях российских правых экстремистов с американскими и европейскими радикальными группировками и об использовании крайне-правых в качестве способа влияния Москвы на другие страны и их дестабилизации.

В свою очередь, американские радикалы рады взаимоотношениям со "славянскими братьями". Ультраправые расистские организации "Традиционалистская молодежная сеть" и "Традиционалистская рабочая партия" тесно сотрудничали с "Русским имперским движением" (РИД) – организацией, недавно попавшей в список запрещенных в США. Активность РИД дошла до того, что они вербовали американцев проходить обучение в тренировочных лагерях под Санкт-Петербургом. Примеру "традиционалистов" последовала и крайне правая американская организация "Лига Юга", пару лет назад создавшая на своем сайте раздел на русском языке.

Помимо обмена опытом и совместных боевых тренировок, русские и американские радикалы активно обмениваются конспирологическими теориями. При этом, по некому странному стечению обстоятельств, все самые радикальные теории заговора, распространяемые в среде российских ультраправых, сегодня касаются тонкостей американской внутренней политики и, по идее, не должны быть интересны рядовому российскому обывателю. Тем не менее, они возникают и транслируются весьма активно.

Трамп против сатанистов и каннибалов

Яркий пример подобной теории – это вброшенная в информационное пространство буквально в этом месяце история о том, что Америкой якобы уже более ста лет управляет некий сатанистский культ. Этот культ не просто коррумпирован – он религиозен, и в перечень его обязательных обрядов входит поедание детей, секс-трафикинг, педофилия, оккультные ритуалы и так далее. Именно он контролирует мировую финансовую элиту и главных "врагов человечества" – западные СМИ. Противостоит этому смертоносному культу никто иной, как американский президент Дональд Трамп, стоящий во главе мифического Альянса позитивных военных сил.

Используя реальные факты арестов высокопоставленных педофилов в США, коспирологи уверяют, что Трамп сумел с помощью специальной технологии "заглянуть в будущее" и узнал, что "Культ" планирует заразить человечество новым коронавирусом. Тогда президент нанес контрудар – использовал карантин для ареста педофилов. Авторы уверяют, что члены "Культа" скрываются на подземных военных базах, и именно они вызывают землетрясения в США. При этом авторы русского видео ссылаются на некого англоязычного анонима Q, которого называют "инсайдером из администрации Трампа". Похоже, в задачи этого аккаунта входит распространение данных теорий заговора на английском языке.

Такие же теории распространяет на русском языке некая Елена Кайзер, параллельно рапортующая о победе "Трампа и патриотов" над мировой финансовой элитой и обещающая, что он поднимет мировую экономику. Согласно ее информации в соцсетях, Елена проживает в Москве, называет себя "банковским экспертом" и является выпускником Президентской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России.

"Либерал-демократы – это люди с мировоззрением фашизма. Социал-демократия сейчас – это форма государственного фашизма", – делает пояснения Елена в своих видео.

Вторит ей и связанный с Москвой болгарский ветеринар, бывший кандидат на пост президента Болгарии Пламен Пасков. По его словам, коронавирус был разработан как биологическое оружие в лаборатории Уханя именно политическими противниками Трампа именно для того, чтобы помешать Трампу поднять экономику и тем самым вновь победить на президентских выборах 2020 года.

Поддержка на экспорт

Конечно, российские СМИ и раньше выступали в защиту Дональда Трампа на более серьезном уровне, чем маргинальные конспирологи. В частности, деловая газета "Взгляд" регулярно цитировала пассажи Трампа в отношении CNN как источника "фейковых новостей", переводила его твиттер-сообщения о "лживых СМИ, выходящих из-под контроля", а также готовила собственную "аналитику" на эту тему. Подобные материалы появляются в ней и сейчас.

В феврале 2018 года российские военные аналитики открыто признавали, что Трамп действует в их интересах. В начале июня 2018 года другой российский аналитик, Ростистав Ищенко, в статье под заголовком "Спасибо товарищу Трампу" прямо указал, что за сближение Европы с Россией нужно благодарить лично Дональда Трампа и только его. Подобные же сентенции о выгодности Трампа для России регулярно высказывает американский политолог российского происхождения и по совместительству ведущий программы "Большая игра" на Первом канале Дмитрий Саймс и приглашенные им "эксперты".

Однако подобные "тонкости" воспроизводятся лишь в российских программах и изданиях, претендующих на серьезную политическую аналитику. Для рядовых обывателей пропагандисты не делают разницы между Трампом и американской системой, и зачастую называют "решениями Трампа" даже введение антироссийских санкций, против которых активно выступал Белый дом. Делать же Трампа героем в глазах правых российских радикалов и вовсе кажется на первый взгляд бессмысленной затеей.

Однако, помня о тесных связях российских и американских ультраконсерваторов, невольно напрашивается вывод, что теории заговора готовятся исключительно "на экспорт" для того, чтобы транслироваться в среде американских "единомышленников". Похоже, что подобные попытки расколоть американское общество являются еще одним направлением российской "гибридной войны" и попыток использовать пандемию в своих целях.