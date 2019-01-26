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Саша Сотник
Саша Сотник
Российский журналистВсе статьи автора

Тень Каддафи Путину является по ночам

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Вот и накрылась великая дружба Кремля с диктатором Мадуро. Всеми 20 миллиардами долларов, по-дружески вложенными в поддержку этого "простого водителя автобуса". Теперь остается только верещать через троллей в соцсетях: "Простой народ Венесуэлы – за Мадуро, и он победит!" Надо полагать, что на улицы Каракаса высыпали "сложные агенты Госдепа", затоптав американскими сапожищами слабую волю "простого народа". Все эти пропагандистские деления на "простых" и "продажных" берут свои истоки из времен мохнатого советского агитпропа. "Это кто такой идет пьяненький, пошатываясь и сблевывая за углом? – А это яркий представитель простого народа. Из простейших, одноклеточных".

На самом деле именно для народа России нет ничего унизительнее представлений о нем всех этих путиных, володиных, ротенбергов и сечиных. Последний – вообще настолько сложно образован, что до сих пор с трудом пишет заявления в Прокуратуру. Буквы даются ему с трудом, а освоить сложносочиненные предложения не представляется возможным: мозг занят совершенно другим. К примеру, труднопостижимой мыслью, как бы отшлепать какого-нибудь Навального. Сечин вообще – гений всего сущего.

Достаточно вспомнить, что в КПСС он вступил в 1990 году. Всей стране было понятно, что данной организации не сегодня – завтра наступит кирдык, а Сечин вступил. Никаким рационализмом данный поступок не объясняется, ибо природа гения непостижима. Между тем, содержание этого титана на должности главы "Роснефти" обходится россиянам в 860 млн руб. в год. Это – 3600 лет работы учителем, 2900 лет работы врачом, 2000 лет работы шахтером или 1800 лет работы профессором. Тем самым профессором, в каковые недавно не записали магистра кадильно-махательных наук Гундяева, ибо – не намахал. Так что в профессуру Сечин не лезет. Вкладывать деньжищи в дружбу с Мадурой гораздо занимательнее: не свои же отдает.

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И если они пропали – виноват в этом не гигант экономической мыслищи, а Госдеп США. Это он, вражина, устроил в Венесуэле инфляцию в 2 000 000% за последний год. Впрочем, на этой цифре должен в первую очередь сфокусироваться не столько Сечин, сколько каждый россиянин, задавшись простым вопросом: "А почему, собственно, самые близкие друзья наших кремлевских стратегов в один прекрасный день подвергаются унизительной процедуре свержения?" Тень Каддафи до сих пор является по ночам нашему "национальному дилеру", заставляя того мятежно дышать и потеть, выделяя ботокс по всей площади проплешины. А еще гражданам пора начать учиться на невеселом примере Венесуэлы: к чему приводят мошенники-популисты типа Уго Чавеса и Мадуро и по какому пути ведет Россию их несменяемый дружбан Путин?

Промежуточные этапы этого пути ощущают на себе кемеровские школьники, падая в голодные обмороки. По словам уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрия Кислицына, проблема носит массовый характер. Она являются следствием социального расслоения среди учеников: в основном голодают ученики сельских школ и дети, которые привозят в школы из сельской местности. У родителей попросту нет средств, чтобы покормить ребенка утром и тем более дать ему 50 рублей для оплаты обеда в школе. Они и так "держатся" по просьбе Путина и Медведева. А вот у детей держаться по-взрослому сил – увы – нет.

Из последних сил держатся даже банкиры. "Мособлбанк", входящий в топ-двадцатку по размеру своих активов, снова испытывает сложности. Клиенты банка жалуются, что им отказывают в пополнении счетов и снятии наличных, требуя предоставить пакет оригинальных документов - договор и приходные ордера о внесении денег. Банк не выдает наличные и стремится не возвращать деньги по истекшим депозитам. А в "Московском индустриальном банке" и вовсе обнаружилась финансовая дыра в размере от 60 до 100 млрд. рублей. Деньги попросту пропали, и найти их прямо сейчас не представляется возможности.

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Но не эти мелочи волнуют представителей законодательной ветви власти. Спикер Госдумы Володин пригласил на Охотный ряд представителей Google в связи с неверным указанием Крыма на карте. Володин считает, что указание полуострова вне состава России нарушает российскую Конституцию и законы. О том, что Конституция уже давно валяется замоченной в кремлевских клозетах, сей государственный муж не распространяется. Не волнует его также и то, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил на два месяца под домашний арест Анастасию Шевченко, члена федерального совета движения "Открытая Россия". Шевченко арестовали по подозрению в участии в деятельности организации, признанной на территории страны нежелательной. При этом "Открытая Россия" не является иностранной организацией, поскольку это – сетевое движение, и сугубо внутрироссийское. Но на эти факты володинские глазки стыдливо закрываются. Перед ними маячат Крым и царственные чресла, кои необходимо вылизывать ежесекундно по причине непрерывных выделений.

История с Курилами была затеяна лишь для того, чтобы разорвать круг нерукопожатности. "Полковнику никто не пишет" и встречаться не желает – вот и замутили "мыльную оперу" с привлечением Синдзо Абэ. Премьер Японии приехал в Москву и восхитился: "Как похорошела! Какие чудесные морозы! И стужа – просто фантастическая!" Осталось поскользнуться на собянинской плитке и, выругавшись без акцента, попросить политубежища в сказочной стране, напрочь забыв про островные глупости.

Тень Каддафи Путину является по ночам

Владимир Путин

Между тем, никакая пропагандистская машина Останкино уже не в силах остановить процесс, набирающий обороты в Конгрессе США, где полным ходом идет подготовка к принятию санкционных Законов против Кремля. И если в феврале они будут приняты – с марта у Москвы начнется сплошная черная полоса. Насколько черной она будет – зависит от степени жесткости этих законов. Беда для путинистов в том, что законы в США – действительно, законы, а не "дышло". Их не поворачивают и не трактуют. Их исполняют. А это означает только то, что каждый путинский министр, каждый владелец виллы на озере Комо и облапошенный им "совкодрочер" во избежание болезненных ощущений обязан в эти дни развернуть свой кочан в сторону Каракаса и всмотреться в эту завораживающую даль. Это сейчас она кажется далекой, но уже в ближайшее время способна приблизиться с неимоверной скоростью и нарисоваться прямо здесь, за окном. Где пока еще не горят шины и не переворачиваются "членовозы", и автобусы ОМОНа стоят девственно нетронутыми. И крутые бойцы Росгвардии разгуливают, помахивая дубинками.

Каракас рядом. И он идет к вам.

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Автор
Саша СотникСаша Сотник
Тема
Российская военная угроза
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник:sotnik-tv.com
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