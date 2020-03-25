Участником программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на российском телеканале "Россия 1" стал "коронавирус".

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COVID-19 изображал человек, одетый в костюм вируса. Эта идея вызвала неоднозначную реакцию в сети (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

В начале программы Малахов заявил, что "коронавирус" стал специальным гостем и его коллеги из телеканала "Москва 24" взяли у него интервью.

Некоторые пользователи назвали это "дебилизмом". "Докатились. Коронавирус дает интервью…", "Походу Малышева начихала на Малахова… раньше только она пела и плясала с вирусами", – написали они в комментариях под программой.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский политолог Валерий Соловей заявил, что количество инфицированных коронавирусом в России может достигать 130-180 тысяч человек, а умерших – 1600 человек.

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