Изоляции рунета быть: россиянин озвучил последствия "железного занавеса"

Жители РФ не верят, что у властей найдутся действенные инструменты для изоляции России от мирового интернета.

"Одно дело принять закон, другое дело начать его реализовать. Многие вообще не верят, что это возможно, вспоминая, как тут пытались глушить Telegram и что из этого получилось", – сказал в комментарии OBOZREVATEL российский журналист Александр Рыклин.

facebook/sergey.elkin

Впрочем, россиянин не отрицает, что это действительно может быть опасно, в случае, если в РФ таки разработали реальный механизм отключения российского сегмента от мировой "паутины".

"Риски присутствуют, но мы их пока не можем оценить, мы не понимаем, насколько они реально будут готовы ограничивать доступ россиян к мировой сети, это первый вопрос. А второй вопрос, какие у них для этого есть технические возможности", – отметил Рыклин.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Государственной думы России разработали и поддержали во втором чтении законопроект, который разрешает власти взять под контроль интернет.

Согласно проголосованнім поправкам, документ должен вступить в силу с 1 ноября 2019 года.

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