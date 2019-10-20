Тела прямо в грязи: появилось устрашающее видео с места ЧП под Красноярском

В сети показали новые кадры с места трагедии в Красноярском крае РФ, где из-за прорыва дамбы погибли 15 человек.

Запись опубликовало пропагандистское издание RT. На видео показаны тела погибших, которые находились в грязи.

Также видно другие крупные разрушения в поселке, ставшие результатом удара четырехметровой волны.

Отметим, в результате ЧП также 16 человек получили травмы. Шестеро людей считаются пропавшими без вести.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 19 октября на территории золотодобывающего рудника недалеко от поселка Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу на реке Сейба, из-за чего погибло как минимум 15 человек.

Выяснилось, что дамба была построена незаконно. На нее нет никаких документов, а надзорные органы о ней даже не знают.

Позже в сети обнародовали списки погибших и пропавших людей.

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