''Тебя скоро повесят'': журналиста Путина разнесли за наглый выпад в адрес Украины

Российский журналист Дмитрий Смирнов нарвался на шквал критики за бредовое заявление о президентских выборах в Украине.

В Twitter Смирнов высказался о революции в Венесуэле, в ходе которой был свергнут президент Николас Мадуро. Вместо него новым лидером был объявлен глава парламента Хуан Гуайдо, которого признали США и еще ряд государств.

"Если президент США может назначить президента Венесуэлы, почему он не может назначить президента Украины? Чем Киев хуже Каракаса?'' — написал Смирнов.

Петр Порошенко и Дональд Трамп

Заявление журналиста Кремля не оценили пользователи сети, раскритиковав его и отметив особенность выборов в России: "Дима, тебя скоро свои же повесят", "И только в РФ президент назначается президентом России. Уже 20 лет подряд", "Если журналистом кремлевского пула берут идиота, это означает, что и в Кремле идиоты?"

Если президент США может назначить президента Венесуэлы, почему он не может назначить президента Украины?

Чем Киев хуже Каракаса? pic.twitter.com/jLouWN9MFT — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 30 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне украинский художник ярко унизил пропагандиста Путина, дав ему краткую характеристику.

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