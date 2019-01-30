''Тебя скоро повесят'': журналиста Путина разнесли за наглый выпад в адрес Украины

Российский журналист Дмитрий Смирнов нарвался на шквал критики за бредовое заявление о президентских выборах в Украине.
В Twitter Смирнов высказался о революции в Венесуэле, в ходе которой был свергнут президент Николас Мадуро. Вместо него новым лидером был объявлен глава парламента Хуан Гуайдо, которого признали США и еще ряд государств.
"Если президент США может назначить президента Венесуэлы, почему он не может назначить президента Украины? Чем Киев хуже Каракаса?'' — написал Смирнов.
Петр Порошенко и Дональд Трамп
Заявление журналиста Кремля не оценили пользователи сети, раскритиковав его и отметив особенность выборов в России: "Дима, тебя скоро свои же повесят", "И только в РФ президент назначается президентом России. Уже 20 лет подряд", "Если журналистом кремлевского пула берут идиота, это означает, что и в Кремле идиоты?"
Если президент США может назначить президента Венесуэлы, почему он не может назначить президента Украины?— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 30 января 2019 г.
Чем Киев хуже Каракаса? pic.twitter.com/jLouWN9MFT
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне украинский художник ярко унизил пропагандиста Путина, дав ему краткую характеристику.
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