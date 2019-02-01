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Тащили по ступенькам: в России охранники ТЦ зверски избили девочек-близняшек. Видео 18+

1.1тЧитать материал на украинском

В российском городе Новороссийск охранники торгового центра избили двух девочек-близнецов.

Как сообщает "360", инцидент произошел в ТЦ "Красная площадь".

Сообщается, что 15-летние сестры-близняшки отдыхали на пятом этаже развлекательного комплекса, когда к ним подошли двое мужчин. Один из них был в гражданской одежде, другой — в форме охранника.

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"Их начали толкать. Одна сестра ударилась об игровой автомат, потом ей нанесли удар кулаком в плечо", — рассказал знакомый пострадавших Константин Федорович.

На опубликованном в сети видео показано, как двое охранников тащат по ступенькам вверх одну из девочек. Ребенок вырывается и постоянно кричит.

Издание пишет, что близняшки состоят в военно-патриотическом казачьем обществе, принимают участие в различных соревнованиях, выездах на полигоны. Их характеризуют как уравновешенных и добрых.

На данный момент мотивы охранников не известны, комментировать свои действия они отказались.

В пресс-службе МВД по Краснодарскому краю прокомментировали, что по данному факту ведется проверка. Дело зарегистрировано, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России рассказали, как Путин начал ''убивать'' детей.

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Место
РоссияНовороссийск
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минин евген
минин евген
какие же мрази это кацапьё немытое! у конченных выблядков не заканчивается фантазия, чтобы свою жестокость на ближнего выплеснуть.
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