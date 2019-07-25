Русский авось не сработал

В четверг, 25 июля, Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой в порту Измаила задержали российский танкер "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. Он был переименован в "NIKA SPIRIT". Судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство про его арест.

Сразу же возникает вопрос: на каком основании он попал в украинский порт, под флагом РФ? Скорее всего, они воспользовались нормой международного морского права о том, что судно может заходить в любой порт на 72 часа – без визы, без разрешения – если оно подает сигналы бедствия или если на судне экстремальная ситуация, например, закончилась питьевая вода, продовольствие или что-то еще. Они обращаются к директору порта, и никто не имеет права им отказать. Без пересечения границы, то есть без выхода из таможенной зоны, они могут находиться в порту 72 часа.

Танкер могли пустить в порт просто на дозаправку. Согласно международному морскому праву, мы не могли ему отказать.

Танкер NEYMA 24 Канал

По поводу этого судна могу сказать следующее. Там был двойной гешефт, на одну операцию наложили другую. Видимо, нужно было устроить небольшую войну. Российская Федерация вытаскивает с Керченского судостроительного завода старый речной танкер, закрашивает на нем название и бортовой номер, и ставит его поперек Керченского пролива, перед Керченским мостом. Течение там составляет примерно 4 мили в час, и 2 буксира держали этот танкер поперек течения, пока украинцы стояли на якоре у берегов России – порядка 8 часов.

Смысл этого, очевидно, был такой. Это моя версия, но она имеет право на жизнь. Как-то начальник Генштаба Муженко, когда отчитывался об этой операции в Верховной Раде, сказал, что, несмотря на отказ диспетчера Керченского порта, моряки получили команду идти и не останавливаться. То есть они должны были упереться в этот танкер и, как минимум, открыть огонь. А попадание в пустую бочку из-под бензина… Мосту бы ничего не было, но фейерверк был бы большой.

Всё это было бы снято российским телевидением на камеру и тут же выдано в эфир – "украинские корабли подрывают Керченский мост". Естественно, в Украине – военное положение, никаких выборов, ничего. Война полным ходом. Моряков захватывают, топят, убивают. И дальше всё пошло бы по накатанной.

Но произошло необъяснимое чудо. Дело в том, что при выходе из Одессы кто-то забыл положить боекомплект на борт этих катеров. Это первый момент. Второй момент – кто-то отдал приказ не идти через пролив, а стать на якорную стоянку. И они стояли на якорной стоянке в территориальных водах России, в 12-мильной зоне.

А когда к вечеру терпение у России было на исходе, они не понимали, в чем дело, кто-то отдает приказ сняться с якоря и не лечь на обратный курс в Одессу, а идти в нейтральные воды. И они быстро вышли в нейтральные воды. А у России началась истерика: как же так? Где же война? Отсюда паника, вопли и крики задержать любой ценой.

Возвращаясь к танкеру. Русский авось, бахвальство и бесшабашность опять сработали против них. Они думали: если они переименовали судно, то оно может дальше выполнять рейсы. Значит, они его не порезали, а подремонтировали, поставили на ход и стали эксплуатировать. Они рассчитывали на то, что под новым названием это судно не будет опознано.

В этом смысле надо отдать должное СБУ, которая оперативно сработала и задержала это судно.

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