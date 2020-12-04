На фоне слухов о проблемах со здоровьем Владимира Путина в России стартовал большой трансфер. Судя по новостной повестке, официальный Кремль может решиться на досрочные президентские выборы в апреле 2021 года, и в них не будет принимать участие действующий президент. Перед российской властью стоит задача ускорения трансфера с сохранением системы, построенной Владимиром Путиным.

Провластные экспертные центры дают оценки, что трансфер власти не несёт угрозы действующему "режиму" и риски для территориальной целостности Российской Федерации. На это и уповает российская номенклатура, явно неготовая к демократическим изменениям в стране. Ещё в июне 2020 года один из спикеров "режима", председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в интервью газете "Газета.Ru" сказал: "Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин, всё, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил". Вячеслав Викторович искренне уверен в том, что следующий президент будет продолжателем системы, выстроенной Путиным.

Правда, не обошлось без ложки дёгтя в бочке мёда. Озабоченность экспертов вызывают процессы на Северном Кавказе, которые могут быть более острыми, чем в других регионах Российской Федерации. На фоне трансфера власти национальные республики, которых кнутом и пряником согнали в федерацию, могут выбрать другой путь развития — отдельно от России. Как показали события на постсоветском пространстве, в частности, на Южном Кавказе, Россия не является сверхдержавой и не может обеспечить ни безопасность, ни экономическое развитие своих сателлитов.

Усугубляет ситуацию и то, что состояние здоровья Владимира Путина значительно хуже, чем об этом говорят в информационном пространстве. Вряд ли счёт идёт на часы или дни, но время явно поджимает. Трансфер власти проходит в нервной обстановке, в том числе и из-за того, что круг постоянного общения Владимира Путина ограничен только его семьёй (Алина Кабаева и его дети, в том числе дочери Воронцова и Тихонова) и друзьями. В текущей ситуации именно они влияет на политические решения российского президента, как было в истории с Борисом Ельциным.

Считается, что досрочные президентские выборы лоббирует первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он полагает, что промедление опасно, а отсрочка приведёт к ухудшению условий трансфера.

Ещё одним фактором, который усложняет ситуацию, является дискуссия вокруг передачи власти "гражданскому" лицу или "силовикам". Отметим, что деление номенклатуры на "гражданских" и "силовиков" является довольно условным, ведь главную роль в этом играют взгляды человека, а не его принадлежность к тем или иным силовым структурам.

Лично Владимир Владимирович, рассматривая разные кандидатуры на место преемника, склоняется к мысли, что трансфер власти должны осуществлять "силовики". По мнению Владимира Путина, в расчёт следует брать не только умение потенциального преемника управлять страной, но и способность быть эффективным кризисным менеджером. Однако данное решение может быть ошибочным, ведь как считают эксперты, это приведёт к усилению вертикали российской власти, вызовет протест "гражданских", которые не верят в способность "силовиков" эффективно управлять страной. Усиление влияния "силовиков" приведёт к тому, что они зачистят политическое пространство и устранят тех "гражданских", у которых не будет прямой поддержки в лице Владимира Путина.

На фоне этого обострилось противостояние между чиновниками, которые готовы отказаться от заимствований и инвестировать резервы в экономику России, и теми, кто с этим не согласен.

К первой группе относят: первого вице-премьера Андрея Белоусова, вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова, вице-премьера по вопросам строительства, куратора "Республики Крым и Севастополя" Марата Хуснуллина, министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, министра обороны Сергея Шойгу, министра экономического развития Максима Решетникова, министра здравоохранения Михаила Мурашко, министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

Им противостоит вторая группа в составе: премьер-министра Михаила Мишустина, министра финансов Антона Силуанова, главы Счётной палаты Алексея Кудрина, генерального директора госкорпорации "Роснано" Анатолия Чубайса (с приставкой "экс"), председателя правления "Сбербанка России" Германа Грефа. Все фигуры не являются самостоятельными, за каждой из групп стоят политические элиты России.

На сегодняшний день составлен "short list" из 10–12 лиц, которые рассматриваются Владимиром Путиным в качестве преемника на пост президента России. Он составлен лично Владимиром Владимировичем, находится у него, и только он один знает полный перечень лиц, вышедших в "полуфинал". Его окружению известны отдельные фамилии, которые в то или иное время рассматривались в качестве кандидатов. Дефицит информации и ограниченный круг людей, имеющих доступ к Владимиру Путину, нервирует политические элиты. Номенклатура в России, как слепые котята, пытается защитить собственные политические и экономические интересы на будущее, что ещё больше усложняет трансфер.

Известно, что Владимир Путин не поддерживает кандидатуру Михаила Мишустина на пост преемника и планирует в скором времени уволить его с должность премьер-министра. На Михаила Владимировича спишут девальвацию рубля с возможной деноминацией (оба сценария подготовлены и ждут решения Владимира Путина), как в январе 2020 года списали на незадачливого Дмитрия Медведева пенсионную реформу и остальные "33 несчастья" российской экономики.

Владимир Владимирович не видит катастрофы в девальвации до 100 рублей за евро и 90 рублей за доллар США, ведь, по его мнению, чем слабее рубль, тем лучше. "Но вот смотрите: раньше мы продавали товар, который стоил доллар, и получали за него 32 рубля. А теперь за тот же товар ценой в доллар получим 45 рублей. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились", – комментировал Владимир Путин девальвацию рубля в 2014 году с 32 рублей до 45 за доллар. С тех пор его позиция не изменилась, в частности в октябре 2020 года он заявил: "… на мой взгляд, важно даже не курс, а предсказуемость и стабильность этого курса". Курс рубля в России предсказуемо и стабильно падает, так что поводов для волнения, по мнению президента, нет.

С формальной точки зрения, российскому правительству выгоден слабый рубль. Больше половины федерального бюджета составляют доходы от нефтегазового сектора, который продаёт углеводороды на мировом рынке. Компании получают доходы в долларах, а налоги платят в рублях — получается, они дают государству больше денег, что особенно важно в 2020 году с учётом катастрофического падения спроса и цен на российские нефть и газ. Однако при этом страдают интересы народа, ведь девальвация провоцирует рост цен на товары и услуги как иностранного, так и российского производства, где есть импортная составляющая (технологии, оборудование, сырье и пр.). Как итог, реальные доходы населения падают, и чтобы погасить протестный потенциал, Владимиру Путину придётся назначить виновных. Ожидается, что "козлами отпущения" будут назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

В списке кандидатов на роль приёмника Владимира Путина значится Дмитрий Медведев — в прошлом премьер и, однажды, президент РФ, а ныне сбитый лётчик на пенсии, занимающий специально созданную для него почётную, но ничего не значащую должность заместителя председателя Совета Безопасности РФ. Дмитрия Анатольевича активно лоббируют элиты, однако это откровенно слабый кандидат, который вряд ли сможет удержать власть. По оценкам экспертов, при передаче власти Владимиром Путиным Дмитрию Медведеву в 2008 году, последний смог бы удержаться при власти всего несколько месяцев, если бы за его спиной не маячил его патрон. Забавно, но сила этого кандидата в преемники как раз и состоит в его слабости, ведь политические элиты, которые активно двигают Дмитрия Медведева на эту роль, рассчитывают, что смогут управлять страной за его спиной в то время, как президент РФ будет исполнять роль зицпредседателя Фунта.

К минусам этой кандидатуры относят и некую прозападность Дмитрия Медведева. В частности, 44-й президент США Барак Обама в своей книге "Земля обетованная" ("A Promised Land") описал Дмитрия Анатольевича, который в момент их встречи занимал пост президента России: "… президент Дмитрий Медведев казался олицетворением новой России: молодой, подтянутый и одетый в модные костюмы европейского стиля". Он указал, что впервые встретился с Медведевым в Лондоне в 2009 году перед саммитом "двадцатки", и из всех лидеров БРИКС был заинтересован во встрече с ним больше всего: "Моя администрация надеялась инициировать то, что мы называли перезагрузкой с Россией, начав диалог с целью защитить наши интересы, поддержать наших демократических партнёров в регионе и наладить сотрудничество в достижении наших целей нераспространения ядерного оружия и разоружения".

А вот отзыв о Владимире Путине в этой книге крайне нелицеприятный: "Физически он был ничем не примечателен: низкий и крепко сбитый – телосложение борца, тонкие волосы песочного цвета, выдающийся нос и бледные, бдительные глаза. Когда мы обменивались приветствиями с членами делегаций, я отметил небрежность его движений, деланное безразличие в голосе, которые говорили о человеке, привыкшем к тому, что его окружают подчинённые и ходатаи. Человеке, привыкшем к власти". После выхода автобиографии стало понятно, что опасность перезагрузки отношений России и США стали одной из причин, по которой Владимир Путин не допустил Дмитрия Анатольевича на второй президентский срок.

В последнее время наблюдается активность Игоря Сечина — главы "Роснефти", который начал продвигать себя в качестве следующего президента России. Игоря Ивановича нельзя назвать эффективным менеджером, к примеру, выход по его инициативе России из нефтяной сделки ОПЕК в марте 2020 года, спровоцировал падение цен на нефть до рекордных за десятилетие значений. Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун назвал это решение "непросчитанным" и напомнил, что перед ценовой войной на нефтяном рынке в 1980-е годы, которая, в частности, привела к распаду СССР, "Советский Союз тоже использовал нефть в качестве последнего резерва коммунистической партии". Но, как сказал однажды Михаил Ходорковский: "Владимир Владимирович ему (Игорю Сечину — прим. автора) всё прощает как любимому котику", так что у "котика" Сечина больше шансов, чем у Мишустина и Медведева.

Пытается вернуться в первый эшелон политиков мэр Москвы Сергей Собянин, но у него мало шансов. В кулуарах Кремля начали озвучивать фамилию министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. У этого кандидата шансов побольше, ведь он по "счастливой случайности" является сыном секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева.

В "short list" есть также младшая дочь Владимира Путина — Екатерина Тихонова. Автором этой идеи является первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Екатерину Тихонову планируют включить в состав Государственного Совета РФ. Однако против её кандидатуры выступают "силовики", которые не видят в дочери Владимира Путина потенциала главы государства.

Не исключено, что разговоры о трансфере сведутся к одному — ликвидации политических конкурентов Владимира Путина. Тогда его постигнет судьба Сталина, и трансфер власти всё равно состоится, только без его участия.