"Такого раньше не было": появились подробности взрыва на заводе в России

В результате взрыва в российском городе Дзержинске были выбиты стекла в радиусе трех километров. Число пострадавших в результате происшествия превысило 89 человек, 15 из них попали в больницу.

В пресс-службе администрации города заявили о повреждении остекления в 185 домах, передает "Интерфакс". Отмечается, что среди пострадавших - 44 сотрудника завода, 45 жителей прилегающих территорий.

Региональное управление СК России возбудило уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов" (ч. 1 ст. 217 УК РФ).

Депутат Гордумы от "Единой России" и врио исполнительного директора ГосНИИ "Кристалл" Александр Меркин рассказал "Новой газете" подробности взрыва.

"В 12 часов на предприятии взорвались два склада, где хранились взрывчатые вещества. Был пожар, пожарные приехали вовремя, профессионально сработали. Угрозы населению, угрозы повторных взрывов нет", - заявил он.

Взрыв в Дзержинске

В то же время он не смог сказать, что привело к взрывам.

"На складах не происходит никаких технологических операций. Там не ведутся никакие синтезы, никакие процессы по снаряжению. Чисто хранение. Что привело — будет разбираться уже Следственный комитет", - добавил чиновник.

Взрыв в Дзержинске

Он также рассказал, благодаря чему удалось избежать массовых жертв.

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"На территории находились 97 человек. 28 человек — работники "Кристалла", 69 — работники ГосНИИмаш, это подрядная организация, которая занималась ремонтом инфраструктурной части завода. Всех мы вывели, всех досчитали, всех обзвонили. Некоторые обратились за помощью в медсанчасть. Двое получили повреждения средней тяжести, остальные — легкие, они были отпущены", - отметил Меркин.

Взрыв в Дзержинске

Чиновник объяснил, что рабочие спаслись, потому что не находились рядом со складами — не положено. А те здания, в которых они были, защищены обваловками — насыпями, спроектированными "как раз для таких случаев".

Днем на трассе М-7 в районе Дзержинска и на основных выездах движение было парализовано — казалось, что люди массово покидают город. Но Дзержинск быстро пришел в себя.

"Ну, чтоб вот так (сильно. - Ред.) — раньше не было, конечно. Я сам там работал киповцем (наладчик контрольно-измерительных приборов. — Ред.), всякое бывало. А мать у меня в 1984 году погибла при взрыве. Семнадцать лет мне было. Так что мы люди привыкшие", - рассказал местный предприниматель Сергей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском городе Дзержинск Нижегородской области 1 июня прогремела серия взрывов на территории завода боеприпасов "Кристалл".

ЧП произошло в цехе по производству тротила. В результате случившегося было разрушено административное здание, произошел пожар.

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