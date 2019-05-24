"Такое каждую встречу": Путин запретил пить любимой пропагандистке

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил главного редактора пропагандистского RT Маргариту Симоньян орденом Александра Невского. После церемонии глава РФ запретил пить ей алкоголь.

Как оказалось, одна из любимых пропагандисток Путина ожидает пополнение в семье.

Когда церемония награждения уже состоялась и разносили шампанское, бокал протянули и Маргарите Симоньян.

Путин наградил Симоньян ТАСС

"Вам нельзя", — тут же отреагировал президент РФ.

"Да, уже заметно",— кивнула Симоньян.

"Она сказала, что она это не специально. Но я уже думаю, что, может, и специально. Потому что каждый раз, когда мы с вами встречаемся, вы беременны", - заявил Путин.

Путин пошутил над Симоньян : "каждый раз, когда мы с вами встречаемся, вы беременны". И запретил ей пить 🥂 на приёме в Кремле.

"Служу России",- ответила ему Маргарита. pic.twitter.com/Oval6gr1Hi — Главный Либерал (@ChiefLiberal) 24 мая 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Симоньян клялась служить вечно топ-пропагандисту Кремля.

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