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"Такое каждую встречу": Путин запретил пить любимой пропагандистке

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Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил главного редактора пропагандистского RT Маргариту Симоньян орденом Александра Невского. После церемонии глава РФ запретил пить ей алкоголь.

Как оказалось, одна из любимых пропагандисток Путина ожидает пополнение в семье.

Когда церемония награждения уже состоялась и разносили шампанское, бокал протянули и Маргарите Симоньян.

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Путин наградил Симоньян

Путин наградил Симоньян

ТАСС

"Вам нельзя", — тут же отреагировал президент РФ.

"Да, уже заметно",— кивнула Симоньян.

"Она сказала, что она это не специально. Но я уже думаю, что, может, и специально. Потому что каждый раз, когда мы с вами встречаемся, вы беременны", - заявил Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Симоньян клялась служить вечно топ-пропагандисту Кремля.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персоны
Владимир ПутинМаргарита Симоньян
Место
Россия
Тег
Новости России
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Эта сука ответит за преступления перед челеовечеством в Гааге на ровне с соловьёвыми и киселёвыми
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CARGO 100
CARGO 100
Прокапало Ігор, а ты думаешь, что если забеременеешь, то тебя Ляшко отмажет за преступления?
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Молодец армянка...мастер...весь мир смотрит RT красава...заслуженно
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