"Таких обойма": топ-пропагандист Кремля сказал, кто заменит Путина

Пропагандист Кремля Владимир Соловьев рассказал, кто может стать преемником президента России Владимира Путина.

Своими размышлениями он поделился в интервью "Комсомольской правде". Ведущий опроверг возможность варианта, при котором Путин возглавит Госсовет и будет править РФ и дальше.

"Путин сказал, что двоевластие неприемлемо. Что если будет президент, то не может появиться структура, которая как бы дублирует. Путина напрямую об этом спросили. Он сказал – не будет так", – подчеркнул Соловьев.

Соловьев сказал, кто заменит Путина

Следующим президентом, по словам рупора Кремля, станет "тот, кого изберет народ". "А если говорить серьезно, до 2024 года еще довольно много времени. Они так быстро сами не показываются. Ведь мы понимаем – кто может быть президентом России? Если вы посмотрите, то увидите, скажем так, обойму людей, которые обладают необходимыми характеристиками", – высказался Соловьев.

Он заявил, что Путин вряд ли после себя хочет видеть такого же, как он сам.

"Я не думаю, что он так на эту тему размышляет. Я не думаю, что Путин пытается найти такого же, как он. Нет. Это гораздо сложнее и тоньше. Я думаю, что он хочет, в первую очередь, увидеть работающим механизм, который позволит сохранить Россию, приумножить и дать возможность роста на десятилетия вперед. А это значит, что должен быть создан и механизм воспроизводства высококлассных профессионалов, любящих Родину и служащих ей", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, одним из самых вероятных кандидатов на пост Путина назвали губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

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