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8 марта • обновлено в 13:09
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Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов
Политолог Все статьи автора

Зеленский пригрозил Путину выйти из Минских соглашений

10.6т

Когда Путину грустно, он успокаивает себя тем, что Солнце тоже карлик. Но так жестко на счетчик его давно никто не ставил. Причем сразу его на счетчик и поучить жизни Макрона - Зеленский просто разбушевался. Может, ему кто-то подсунул таблетку "озверина" и такой эффект? Хотя, я могу ошибаться в лучшую сторону. И такой ультиматум Путину просто видимость, а на самом деле дед-лайн Зеленский ставит для себя и серьезные уступки будет делать вовсе не Москва...

На прорыв в мирных переговорах с Россией есть один год, начиная с декабрьского саммита в Париже, заявил президент Владимир Зеленский в интервью The Guardian. "Я не буду отдавать мои пять лет, данные мне украинцами, чтобы пять лет разбираться с Минском. Я не буду этого делать", - заявил Зеленский, добавив, что есть два или три плана, что делать на случай, если переговоры будут прерваны, отказавшись уточнять детали.

Зеленский сказал, что мирные переговоры отвлекают его от внутренней повестки, и что по ним есть дедлайн: год с прошедшего в декабре саммита нормандской четверки в Париже.

По мнению Зеленского, стороны должны применить гибкий подход к минским соглашениям. По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно отверг его предложения о компромиссе по Минску.

"В минских соглашениях есть пункты, если мы немного сдвинем их, к чему плохому это может привести?" - сказал он о последовательности вывода вооруженных формирований оккупантов, выборов в ОРДЛО и передаче Украине контроля над границей с Россией, - "Как только там (в ОРДЛО - ред.) не будет людей с оружием, стрельба прекратится. Это важно".

По словам Зеленского, для президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель было важно оказать давление на Путина. Он сказал, что Франция и Германия поддержали Украину, но выразил обеспокоенность усилиями Макрона одновременно восстановить отношения с Москвой, сказав: "Здесь нельзя играть сразу на два фронта".

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Автор
Кирилл Сазонов Кирилл Сазонов
Темы
Минские договоренности Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Россия
Теги
Новости России Донбасс война
Источник
Источник: donetskie.com
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Sagan Oleg
Sagan Oleg
"Так жестко Путина на счетчик давно не ставили" обоз где статья и где название , бред.
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Zrada z Kolorado
Zrada z Kolorado
когда сазонову грустно, он успокаивает себя тем, что портников тоже пи.дор,а лёля говчаренко тоже д.ебил. очень познавательно, не так ли?
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Раскина Элла
Раскина Элла
Нужно заготавливать новое пушечное мясо для АТОООС. Старое уже утилизировано.
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