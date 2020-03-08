Когда Путину грустно, он успокаивает себя тем, что Солнце тоже карлик. Но так жестко на счетчик его давно никто не ставил. Причем сразу его на счетчик и поучить жизни Макрона - Зеленский просто разбушевался. Может, ему кто-то подсунул таблетку "озверина" и такой эффект? Хотя, я могу ошибаться в лучшую сторону. И такой ультиматум Путину просто видимость, а на самом деле дед-лайн Зеленский ставит для себя и серьезные уступки будет делать вовсе не Москва...

На прорыв в мирных переговорах с Россией есть один год, начиная с декабрьского саммита в Париже, заявил президент Владимир Зеленский в интервью The Guardian. "Я не буду отдавать мои пять лет, данные мне украинцами, чтобы пять лет разбираться с Минском. Я не буду этого делать", - заявил Зеленский, добавив, что есть два или три плана, что делать на случай, если переговоры будут прерваны, отказавшись уточнять детали.

Зеленский сказал, что мирные переговоры отвлекают его от внутренней повестки, и что по ним есть дедлайн: год с прошедшего в декабре саммита нормандской четверки в Париже.

По мнению Зеленского, стороны должны применить гибкий подход к минским соглашениям. По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно отверг его предложения о компромиссе по Минску.

"В минских соглашениях есть пункты, если мы немного сдвинем их, к чему плохому это может привести?" - сказал он о последовательности вывода вооруженных формирований оккупантов, выборов в ОРДЛО и передаче Украине контроля над границей с Россией, - "Как только там (в ОРДЛО - ред.) не будет людей с оружием, стрельба прекратится. Это важно".

По словам Зеленского, для президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель было важно оказать давление на Путина. Он сказал, что Франция и Германия поддержали Украину, но выразил обеспокоенность усилиями Макрона одновременно восстановить отношения с Москвой, сказав: "Здесь нельзя играть сразу на два фронта".

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