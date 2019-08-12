"Так забивают скотину": в сети рассказали жуткую историю первого маньяка в СССР

В России вспомнили о первом серийном убийце в истории Советского Союза – Василие Комарове, который вместе с женой расправился с 29 жертвами.
Как пишет "Лента.ру", когда "Шабаловского душегуба" поймали, горожане хотели линчевать его, а процесс над маньяком, который проходил в стенах Политехнического музея, освещал сам Михаил Булгаков.
Так, первой жертвой Комарова в феврале 1921 года стал обычный крестьянин, который приехал в Москву покупать лошадь. Убийца взял в чулане молоток и обрушил его на голову гостя.
"Шабаловский душегуб" Василий Комаров
Архивное фото
Михаил Булгаков, который работал по делу Комарова в качестве корреспондента, так описал это преступление:
"Так забивают скотину. Без сожаления, но и без всякой ненависти. Выгоду имел, но не фантастически большую. У покупателя в кармане была приблизительно стоимость лошади. Никаких богатств у него [Комарова] в наволочках не оказалось, но он пил и ел на эти деньги и семью содержал. Имел как бы убойный завод у себя".
Расправившись с жертвой, Комаров раздел убитого, привязал руки и ноги к животу, упаковал тело в мешок и оттащил на соседний заброшенный участок, где стоял полуразрушенный дом. Со временем он спрячет там еще немало тел.
Вскоре после первого преступления Комаров стал выходить на охоту регулярно, однажды о занятии мужа узнала жена и начала ему помогать совершать преступления.
После поимки чету осмотрели трое лучших психиатров СССР. Самого убийцу признали дегенератом на почве хронического алкоголизма. Суд над первым маньяком Союза проходил в здании Политехнического музея.
Свою вину Комаров не отрицал, рассказывая о собственных преступлениях крайне цинично. Людей подсудимый называл исключительно "чудаками" и "хомутами", а сам процесс убийств описывал фразой "Раз — и квас".
Супругов Комаровых расстреляли в июле 1923 года, а их детей отдали на воспитание в приют.
Василий Комаров со своей супругой
Как сообщал OBOZREVATEL, в России ангарский маньяк Михаил Попков был осужден на пожизненное заключение за 60 убийств и покушений на убийства.
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