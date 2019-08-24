"Так выглядит смерть": опубликованы фото и видео с места ядерного ЧП в России

В интернете появились новые фотографии и видео с места взрыва на полигоне под Архангельском (Россия). Последствия взрыва показал в соцсетях житель города Ненокса.
"Так выглядит смерть. В сторону устья [реки Верховки] даже не смотрим. Только в сторону Сюзьмы (соседний поселок, 7 километров к западу по побережью от Нёноксы). Родители, проведите работу с детьми. Детское любопытство не знает границ. Господа военные, извиняйте, что картинку бросаю. Пусть люди посмотрят и успокоятся. И вам спокойней будет, что любопытный народ ближе не полезет рассматривать. Пусть один раз в компьютере взглянут", - прокомментировал фото автор.
Также западные специалисты показали снимки с расположением участвовавших в испытаниях кораблей и понтонов. Очевидно, что после аварии их оттащили к берегу – причем военные не стали заводить зараженные радиацией плавучие платформы на территорию своей части, а бросили их на берегу.
Подтверждают данные доводы спутниковые снимки побережья в районе Неноксы, сделанные компанией Maxar, сообщает "Радио Свобода".
Специалисты говорят, что само по себе расположение зараженной платформы в нескольких километрах от Неноксы не угрожает городу, но прикосновение к понтонам или выброшенным с них предметам может нести угрозу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Архангельской области (Россия) произошел взрыв на территории воинской части, в результате погибли люди. Корпорация "Росатом" обнародовала список и фотографии атомщиков, которые погибли при взрыве.
Сначала сообщалось, что причиной гибели людей стал взрыв малогабаритного ядерного реактора.
Позже появилась информация, что взрыв произошел из-за неудачных испытаний перспективного ускорителя – новой жидкостной реактивной двигательной установки, на борту которой были смонтированы "ядерные батарейки".
Уровень радиации во время ЧП на военном полигоне в Северодвинске был превышен в 4-16 раз.
Персоналу Архангельской областной больницы запретили разглашать информацию о возможном заражении врачей клиники, которые обследовали пациентов, пострадавших от взрыва.
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