"Так выглядит смерть": опубликованы фото и видео с места ядерного ЧП в России

В интернете появились новые фотографии и видео с места взрыва на полигоне под Архангельском (Россия). Последствия взрыва показал в соцсетях житель города Ненокса.

"Так выглядит смерть. В сторону устья [реки Верховки] даже не смотрим. Только в сторону Сюзьмы (соседний поселок, 7 километров к западу по побережью от Нёноксы). Родители, проведите работу с детьми. Детское любопытство не знает границ. Господа военные, извиняйте, что картинку бросаю. Пусть люди посмотрят и успокоятся. И вам спокойней будет, что любопытный народ ближе не полезет рассматривать. Пусть один раз в компьютере взглянут", - прокомментировал фото автор.

Также западные специалисты показали снимки с расположением участвовавших в испытаниях кораблей и понтонов. Очевидно, что после аварии их оттащили к берегу – причем военные не стали заводить зараженные радиацией плавучие платформы на территорию своей части, а бросили их на берегу.

Подтверждают данные доводы спутниковые снимки побережья в районе Неноксы, сделанные компанией Maxar, сообщает "Радио Свобода".

Специалисты говорят, что само по себе расположение зараженной платформы в нескольких километрах от Неноксы не угрожает городу, но прикосновение к понтонам или выброшенным с них предметам может нести угрозу.

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