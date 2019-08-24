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"Так выглядит смерть": опубликованы фото и видео с места ядерного ЧП в России

3.3т Читать материал на украинском

В интернете появились новые фотографии и видео с места взрыва на полигоне под Архангельском (Россия). Последствия взрыва показал в соцсетях житель города Ненокса.

"Так выглядит смерть. В сторону устья [реки Верховки] даже не смотрим. Только в сторону Сюзьмы (соседний поселок, 7 километров к западу по побережью от Нёноксы). Родители, проведите работу с детьми. Детское любопытство не знает границ. Господа военные, извиняйте, что картинку бросаю. Пусть люди посмотрят и успокоятся. И вам спокойней будет, что любопытный народ ближе не полезет рассматривать. Пусть один раз в компьютере взглянут", - прокомментировал фото автор.

"Так выглядит смерть": опубликованы фото и видео с места ядерного ЧП в России
"Так выглядит смерть": опубликованы фото и видео с места ядерного ЧП в России

Также западные специалисты показали снимки с расположением участвовавших в испытаниях кораблей и понтонов. Очевидно, что после аварии их оттащили к берегу – причем военные не стали заводить зараженные радиацией плавучие платформы на территорию своей части, а бросили их на берегу.

Подтверждают данные доводы спутниковые снимки побережья в районе Неноксы, сделанные компанией Maxar, сообщает "Радио Свобода".

Специалисты говорят, что само по себе расположение зараженной платформы в нескольких километрах от Неноксы не угрожает городу, но прикосновение к понтонам или выброшенным с них предметам может нести угрозу.

"Так выглядит смерть": опубликованы фото и видео с места ядерного ЧП в России
"Так выглядит смерть": опубликованы фото и видео с места ядерного ЧП в России
"Так выглядит смерть": опубликованы фото и видео с места ядерного ЧП в России

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Тема
Взрыв на полигоне под Архангельском
Место
Россия
Тег
Новости России
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
"Гроб с покойничком летает над крестами, а вдоль дороги мёртвые с косами стоять. И тишина!»“ - Савелий Викторович Крамаров
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Внимание вопрос. Кто-нибудь представляет как должен выглядеть кораблик после попадания в эпицентр ядерного взрыва? :)
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Сидоров Иван, ты, свинья рюске, себя кем возомнил? Брысь в хлев, животное! Тебе тут кто то должен? Вопросы путЕну задавай, скот одичалый!
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