Тайное подразделение Путина: всплыла связь с отравителем Скрипалей

Российский разведчик Анатолий Чепига (Руслан Боширов), который подозревается в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери, может быть связан со секретным спецподразделением ГРУ РФ №29155.

Об этом свидетельствуют данные "Радио Свобода" и расследовательской группы Bellingcat, котрые нашли в открытых источниках новые фотографии российского разведчика, подтверждающие его связь с генерал-майором, командиром секретной части Андреем Аверьяновым.

Сообщается, что найденные снимки Чепиги были сделаны за полгода до отравления Скрипалей на свадьбе дочери Аверьянова.

Анатолий Чепига присутствовал на ней со всей своей семьей – женой и двумя детьми. Как сообщает "Радио Свобода", это удалось выяснить благодаря снимкам и видеозаписям, которые опубликованы одним из работавших на свадьбе профессиональных фотографов, который разместил фотографии на свадебном сайте.

Анатолий Чепига на свадьбе дочери Аверьянова "Радио Свобода"

Сам Андрей Аверьянов, командир части 29155, также присутствует на многочисленных фотографиях и видео со свадьбы.

Интересно, что организована она была в бутик-отеле "Сенешаль", расположенном на берегу Сенежского озера, на противоположном берегу от базы "Сенеж" российских "Сил специальных операций". До места, где в 2013 году расположилась основная часть по подготовке так называемых "зеленых человечков", от этого отеля 15 минут езды на машине или несколько минут на катере.

Аверьянов ведет дочь под венец

О том, что Анатолий Чепига был не простым гостем на свадьбе дочери Андрея Аверьянова, говорит и тот факт, что один из детей самого Чепиги был удостоен чести участвовать в свадебной церемонии.

Расследовательской группе Bellingcat удалось также найти еще одно подтверждение того факта, что командир войсковой части 29155 Андрей Аверьянов связан с ГРУ и "Силами специальных операций". В приложении GetContact, которое показывает, как тот или иной человек записан в телефонных книгах других абонентов, мобильный номер Аверьянова записан как "Сенеж", "Андрей Аверьянов" и "Андрей Крым".

Как писал OBOZREVATEL, ранее в The New York Times со ссылкой на источники в западных спецслужбах сообщили о том, что в ГРУ России якобы существует элитное подразделение, которое "проводит скоординированную кампанию по дестабилизации Европы". Называется номер подразделения – 29155, и имя его главы – генерал Андрей Аверьянов.

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