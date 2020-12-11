Тайна перевала Дятлова: выяснилось, почему тела туристов оказались в разных местах

Туристы из группы Игоря Дятлова, погибшие при загадочных обстоятельствах на Северном Урале в 1959 году, могли разойтись во мнениях о том, что им делать после схода на палатку лавины, поэтому их тела нашли в разных местах.

Как рассказал изданию 59.ру эксперт в сфере спортивного туризма, преподаватель Пермского университета Андрей Королев, на палатку сошла небольшая лавина, и уже потом туристы разрезали ее изнутри и стали выбираться наружу, как того требовали правила безопасности в отношении лавин.

"Самая главная их ошибка: они испугались, что может снова пойти лавина, и в чем были убежали прятаться за какой-то выступ. И все. В такую погоду палатку больше не найти. Во-первых, темно, во-вторых, метет снег. У них был недостаточный опыт для таких лыжных походов выше зоны леса, опыт должен быть близкий к арктическому, а они ходили больше в лесной зоне и в летние походы. Было бы больше опыта, можно было понять, что на этом склоне не может быть большой опасной лавины. Свойство снега на Урале не такое, и склон не такой большой, чтобы было большое снегонакопление", – отметил он.

По мнению Королева, после того как группа Дятлова покинула палатку, ей не следовало сразу уходить в сторону леса, а нужно было остаться рядом с ней – так, чтобы ее было видно. Человек пять должны были собирать необходимые вещи вместе с палаткой, а остальные – наблюдать за ними в стороне, чтобы в случае нового схода снега они могли откопать товарищей. И уже после сборов нужно было идти в сторону леса.

Как установили следователи, дятловцы начали замерзать и решили идти вниз к лесу шеренгой, держась за руки, чтобы не потеряться в темноте. Они добрались до края леса и стали пытаться разводить костер, чтобы согреться.

"Ветер был очень сильный, и на краю леса все ветки заснеженные, очень сложно ими разводить костер, они плохо горят. Им надо было уходить максимально глубоко вниз, возможно, до самой реки Ауспия. Там уже высокий лес, нет сильного ветра, деревья менее заснеженные и больше сухих дров, то есть больше шансов развести хороший костер и поддерживать его всю ночь. Конечно, без лыж идти по сугробам очень тяжело, а они в тот момент надеялись, что сейчас разведут большой костер и все согреются. Скорее всего, у них уже не было возможности идти дальше в лес", – считает эксперт.

В своем заключении он указывает, что, скорее всего, группе не удалось развести достаточно хороший костер, который мог бы их обогреть.

"При этом двое замерзли, видимо, из-за того, что они пытались наломать веток для костра, упали с кедра и травмировались. Ветки кедра вообще очень хрупкие, а в мороз тем более. Пока другие туристы разводили костер и пытались его поддерживать, травмированные лежали рядом с костром, особо не шевелились, и костер не мог их обогреть. При такой низкой температуре и без специального снаряжения человек от переохлаждения довольно быстро теряет сознание и замерзает", – подчеркнул Королев.

Он предположил, что после гибели двух человек оставшиеся туристы могли пойти в другое место по двум причинам: чтобы найти лучшее место для костра, где меньше ветра и больше хороших дров, или чтобы вырыть пещеру в снегу и попытаться выживать там.

Возможно, Дятлов предлагал вернуться к палатке, чтобы забрать теплые вещи или ее саму, и спуститься с ними в лес. На пути к палатке и нашли тела самого Дятлова, Зинаиды Колмогоровой и Рустема Слободина. Эксперт придерживается мнения, что палатку было невозможно найти в полной темноте при сильном ветре, поэтому студенты ошиблись, решив искать ее.

Оставшиеся в лесу четыре человека также умерли от переохлаждения. Большинство травм, которые были обнаружены у туристов, были получены ими уже после смерти, в момент извлечения их из русла ручья, где их нашли уже в мае.

Королев добавил, что все участники группы Дятлова сумели прожить очень долго в таких ужасных условиях, они не сдавались и боролись до конца.

Напомним, группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова погибла в полном составе, совершая поход на лыжах по Северному Уралу в 1959 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле Генпрокуратуры РФ озвучила официальную версию трагедии – сход лавины.