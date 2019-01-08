МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

Тайна перевала Дятлова: выяснилась роковая ошибка следствия

4.4тЧитать материал на украинском

Тайна перевала Дятлова, где погибли туристы, могла бы быть уже раскрыта, если бы следствие не допустило одну важную ошибку.

Такое мнение в своем блоге высказал исследователь Валентин Дегтерев. Он внимательно изучил последние фото, сделанные туристами.

В один из кадров случайно попал человек, якобы вооруженный автоматом Калашникова. По словам радиолюбителя, на нем есть маска, скрывающая лицо, а также рюкзак с валенками.

Новости
Убила ракета: в тайне перевала Дятлова появилась сенсационная деталь

Тайна перевала Дятлова: выяснилась роковая ошибка следствия

Судя по характерному прицелу, это банальный АК-47, пишет Дегтерев.

При этом исследователь считает, что этот кадр был сделан якобы во время инсценировки гибели туристов. По его мнению, с группой Дятлова расправились военные, а уже после неизвестные специально разрезали палатку и бросили трупы людей в ручей, чтобы замести следы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в расследовании таинственной гибели туристической группы на перевале Дятлова обнаружили новые странные улики. Речь идет о палатке, из которой босиком выбегали погибшие студенты.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
12
Смешно
3
Интересно
2
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чорный Сашко
Чорный Сашко
Там на заднем плане таких прицелов ещё несколько))) радиолюбитель не рассмотрел что ли?))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги