Тайна перевала Дятлова: выяснилась роковая ошибка следствия

Тайна перевала Дятлова, где погибли туристы, могла бы быть уже раскрыта, если бы следствие не допустило одну важную ошибку.

Такое мнение в своем блоге высказал исследователь Валентин Дегтерев. Он внимательно изучил последние фото, сделанные туристами.

В один из кадров случайно попал человек, якобы вооруженный автоматом Калашникова. По словам радиолюбителя, на нем есть маска, скрывающая лицо, а также рюкзак с валенками.

Судя по характерному прицелу, это банальный АК-47, пишет Дегтерев.

При этом исследователь считает, что этот кадр был сделан якобы во время инсценировки гибели туристов. По его мнению, с группой Дятлова расправились военные, а уже после неизвестные специально разрезали палатку и бросили трупы людей в ручей, чтобы замести следы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в расследовании таинственной гибели туристической группы на перевале Дятлова обнаружили новые странные улики. Речь идет о палатке, из которой босиком выбегали погибшие студенты.

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