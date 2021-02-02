Тайна перевала Дятлова: ученые из Швейцарии назвали вероятную причину гибели туристов

Группа советских альпинистов под руководством Игоря Дятлова погибла на Урале в 1959 году, вероятно, при сходе лавины из снежной доски – плотного слоя снега, лежащего на слабом слое.

Такую вероятную причину загадочной гибели туристов озвучили ученые из Швейцарии Йохан Гауме и Александр Пузрин. Они представили результаты исследовательской работы в журнале Communications Earth & Environment. Для того, чтобы проверить версию о том, что группа погибла из-за схода лавины, они создали двухмерную компьютерную модель.

Как рассказали ученые, снежная доска может сойти со склона, угол которого меньше 30 градусов. Сход снежной доски со слабого слоя можно сравнить с двумя книгами, лежащими на ладони: если их наклонить, то верхняя книга упадет, достигнув критического угла наклона. Кроме того, считают ученые, случившееся стало возможным из-за низового ветра, который продолжал нагонять снег выше палатки, увеличивая нагрузку на верхний слой снега.

Исследователи отметили, что ночью 2 февраля, когда девять участников группы Дятлова спали все вместе в одной палатке, произошел сход относительно небольшой снежной доски. Ее размеры, согласно моделированию, составили примерно пять на пять метров. Спустя почти месяц после гибели людей от нее не осталось следов.

Авторы работы также выполнили численное моделирование травм, которые могли получить люди при сходе такой лавины. Для этого они применили данные автомобильных краш-тестов 1970-х годов, когда вместо манекенов использовали трупы. Модель подтвердила, что при сходе такой лавины люди не погибнут, но получат серьезные травмы.

Ученые пришли к выводу, что туристы выжили после первого схода снега и смогли выбраться из палатки, разрезав ее изнутри, несмотря на полученные травмы. После этого участники группы, многие без верхней одежды, отошли от палатки в поисках запасного набора припасов, спрятанного в лесу. Йохан Гауме допустил, что группа Дятлова опасалась повторного схода лавины. В тот момент, по разным данным, температура воздуха составляла от минус 25 до минус 40-45 градусов. В итоге люди погибли в течение нескольких часов после схода лавины.

Ученые также отметили, что, согласно полученным данным, установка палатки на склоне даже с относительно небольшим уклоном (менее 30 градусов) может быть опасной, особенно, если для этого подкапывают снег. Вместо этого более разумным решением может стать строительство снежной пещеры – эта практика подтвердила свою эффективность в последние десятилетия.

Отметим, по результатам официального расследования Генпрокуратуры РФ, происшествие было признано несчастным случаем, вызванным стихийной силой. Из-за отсутствия точных сведений об обстоятельствах гибели группы журналистами и исследователями-энтузиастами было создано множество альтернативных версий причин происшествия.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, российский поисковик Вадим Брусницын заявил, что группа Дятлова, вероятно, на момент гибели могла быть в помутненном сознании, поскольку порезанной была не только палатка, в которой они собирались ночевать, но и лыжная палка