Тайна перевала Дятлова: появилась "ядовитая" версия гибели туристов

Туристическую группу Игоря Дятлова в 1959 году могло погубить ядовитое облако из химикатов.

Такое мнение высказал кандидат технических наук Анатолий Ярусов. Эксперт считает, что студенты скончались от химического отравления диоксидом азота, тяжелых ранений и переохлаждения, пишет "Русская планета".

Ярусов рассказал, что облако диоксида азота могло появиться из-за неудачного запуска ракеты с космодрома Плесецк в Архангельской области или с Байконура. В результате чего люди угодили под настоящую химическую атаку – они начали задыхаться, терять зрение, их охватил дикий страх.

"При паническом спуске по обледенелому склону, усеянному торчащими камнями, задыхающиеся и ослепшие туристы падали и при этом получали тяжелые ранения", – отметил он.

Ученый подчеркнул, что когда на место трагедии прибыли поисково-спасательные группы, ядовитое облако уже рассеялось, ведь прошло уже более трех недель. Однако очевидцы отмечали, что некоторые молодые елки на границе леса стоят как будто обожженные. Во рту и в дыхательных органах погибших туристов нашли пену, а кожа их имела коричневатый оттенок, что тоже указывает на признаки химического воздействия диоксида азота.

Тайна перевала Дятлова rusplt.ru

В результате своих исследований Ярусов заключил:

Под действием диоксида азота NO2 в легких туристов образовалась азотная кислота, которая разрушала дыхательные органы. Пенистые выделения наблюдали спасатели. Воздействие диоксида азота (как снаружи, так и изнутри, через кровь) могло изменить цвет кожи туристов. Коричневатый цвет также наблюдали спасатели. Туристы погибли от химического отравления диоксидом азота, от тяжелых ранений и от переохлаждения.

Тайна перевала Дятлова rusplt.ru

Тайна перевала Дятлова rusplt.ru

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