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2 февраля • обновлено в 17:20
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Тайна перевала Дятлова: опубликованы архивные кадры с места трагедии

2.4т
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Тайна перевала Дятлова будоражит весь мир больше 60 лет. 2 февраля 1959 года в походе на Северном Урале при странных обстоятельствах погибла группа туристов под руководством Игоря Дятлова.

Расследование загадочной трагедии зашло в тупик. Но то, что поисковики увидели тогда, поистине пугает. К годовщине загадочной трагедии телеканал НТВ обнародовал видео с архивными кадрами с места ЧП.

Зимой 1959 года десять туристов отправились в поход на Северный Урал. 29 января один из участников покидает группу из-за болезни. Остальные девять под руководством Игоря Дятлова пошли дальше в горы. 1 февраля они установили палатку на склоне высоты 1079, погода ухудшилась. Это последнее, что точно известно о живых туристах.

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Спустя месяц спасатели и студенты-добровольцы обнаружили изрезанную палатку. Тела найдут через несколько месяцев в сотнях метров друг от друг - полураздетые, босые, со сломанными костями. Эксперты заключат, что ни один из ребят не умер от переохлаждения. Но следствие почему-то не берется устанавливать причины страшных травм. С очевидцев и родственников берут подписку о неразглашении, расследование прекращают. Трагедию обсуждают до сих пор. Версий десятки: лавина, секретные эксперименты военных, даже НЛО. Обстоятельства гибели группы Дятлова не выяснены до сих пор.

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Автор
Павел Заяц
Место
Россия
Тег
перевал Дятлова
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