Тайна перевала Дятлова: опубликованы архивные кадры с места трагедии

Тайна перевала Дятлова будоражит весь мир больше 60 лет. 2 февраля 1959 года в походе на Северном Урале при странных обстоятельствах погибла группа туристов под руководством Игоря Дятлова.

Расследование загадочной трагедии зашло в тупик. Но то, что поисковики увидели тогда, поистине пугает. К годовщине загадочной трагедии телеканал НТВ обнародовал видео с архивными кадрами с места ЧП.

Зимой 1959 года десять туристов отправились в поход на Северный Урал. 29 января один из участников покидает группу из-за болезни. Остальные девять под руководством Игоря Дятлова пошли дальше в горы. 1 февраля они установили палатку на склоне высоты 1079, погода ухудшилась. Это последнее, что точно известно о живых туристах.

Спустя месяц спасатели и студенты-добровольцы обнаружили изрезанную палатку. Тела найдут через несколько месяцев в сотнях метров друг от друг - полураздетые, босые, со сломанными костями. Эксперты заключат, что ни один из ребят не умер от переохлаждения. Но следствие почему-то не берется устанавливать причины страшных травм. С очевидцев и родственников берут подписку о неразглашении, расследование прекращают. Трагедию обсуждают до сих пор. Версий десятки: лавина, секретные эксперименты военных, даже НЛО. Обстоятельства гибели группы Дятлова не выяснены до сих пор.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Общественный фонд памяти группы Дятлова передал прокуратуре фотографии и дневники погибших туристов. Он намерен обратиться в СК РФ с просьбой о возобновлении следственных мероприятий по делу.

Недавно исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев предположил, что группу Дятлова могли убить старатели из-за золота, которое нашли студенты.

В деле о гибели туристов на перевале есть еще один достаточно скандальный нюанс. Как оказалось, в 2016 году случайно стало известно о признании одного из местных жителей в убийстве.

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