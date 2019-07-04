Тайна перевала Дятлова: очевидец назвал имя возможного убийцы

Группу Игоря Дятлова могли убить местные жители при посредничестве человека по имени Андрей, в гости к которому туристы заходили перед гибелью.

Такое предположение сделал Бениамин Беренхольц, который одним из последних видел дятловцев живыми. Он в 1959 году служил в Ивделе и был проводником у туристов. Его рассказ прозвучал на Первом канале (РФ) на шоу "На самом деле" Дмитрия Шепелева.

"Это были веселые и молодые ребята. Пришли в наш лагерь они 1 февраля — у меня 2-го числа день рождения, поэтому и запомнил. Вечером того дня я провел с ними где-то два часа. Даже позавидовал", — сказал Беренхольц. По его словам, наутро он решил проводить дятловцев — вместе они якобы прошли примерно 20 км, после чего наткнулись на юрту некого Андрея, представителя народа манси.

Перевал Дятлова

"Я лично думаю, что это (убийство – Ред.) связано с манси. Андрей мог сам не участвовать, он мог передать, что идет группа, что их, допустим, можно ограбить. Я сам отвел их к убийцам", – признался мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в тайне о гибели группы туристов на перевале Дятлова вскрылась новая мистическая деталь.

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