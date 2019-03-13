Тайна перевала Дятлова: нашлась неожиданная связь с убийствой Бандеры

В 1959 году, когда на перевале на Урале погибла группа туристов во главе с Игорем Дятловым, российские спецслужбы (в первую очередь КГБ) вели активные "зачистки". В том числе, именно тогда был убит лидер украинского националистического движения Степан Бандера.

На этот факт обратили внимание журналисты "КП" в разговоре с Олегом Хлобустовым, экспертом Фонда национальной и международной безопасности. Правда, по его утверждениям, версии "зачистки" абсолютно нелогичны и бесперспективны для дальнейших поисков истины.

Отвечая на вопрос о Бандере, эксперт заявил: "Это совсем другая история. Там играли роль политические мотивы. Убрать Бандеру – это не только личный приказ Никиты Сергеевича Хрущева, но и его личная месть лидеру украинских националистов. Хрущев отдал приказ КГБ. И этот приказ был выполнен".

Перевал Дятлова "Газета.ру"

При этом он утверждает, что на перевале Дятлова погибли люди, не представляющие ни малейшего интереса для КГБ.

Как сообщал OBOZREVATEL, радиоактивный след в тайне гибели туристов на перевале Дятлова был еще более "подслащен" тем фактом, что один из погибших в прошлом работал на предприятии, связанном из изготовлением ядерного оружия.

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