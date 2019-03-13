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Тайна перевала Дятлова: нашлась неожиданная связь с убийствой Бандеры

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В 1959 году, когда на перевале на Урале погибла группа туристов во главе с Игорем Дятловым, российские спецслужбы (в первую очередь КГБ) вели активные "зачистки". В том числе, именно тогда был убит лидер украинского националистического движения Степан Бандера.

На этот факт обратили внимание журналисты "КП" в разговоре с Олегом Хлобустовым, экспертом Фонда национальной и международной безопасности. Правда, по его утверждениям, версии "зачистки" абсолютно нелогичны и бесперспективны для дальнейших поисков истины.

Отвечая на вопрос о Бандере, эксперт заявил: "Это совсем другая история. Там играли роль политические мотивы. Убрать Бандеру – это не только личный приказ Никиты Сергеевича Хрущева, но и его личная месть лидеру украинских националистов. Хрущев отдал приказ КГБ. И этот приказ был выполнен".

Новости
Проломленный череп и открытые глаза: выяснились жуткие детали тайны перевала Дятлова

Перевал Дятлова

Перевал Дятлова

"Газета.ру"

При этом он утверждает, что на перевале Дятлова погибли люди, не представляющие ни малейшего интереса для КГБ.

Как сообщал OBOZREVATEL, радиоактивный след в тайне гибели туристов на перевале Дятлова был еще более "подслащен" тем фактом, что один из погибших в прошлом работал на предприятии, связанном из изготовлением ядерного оружия.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
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