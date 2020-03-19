Тайна перевала Дятлова: стало известно о странном состоянии тел погибших

На телах членов таинственно погибшей группы Игоря Дятлова были обнаружены кровоподтеки и повреждения, которые могут свидетельствовать о драке между исследователями.

Такое предположение сделал участник экспедиции на место гибели студентов, автор книги-расследования "Тайна перевала Дятлова" Николай Андреев, сообщается на сайте проекта "Родина".

Группа Дятлова. Архивное фото МК

Он привел фрагмент из акта экспертизы трупа Юрия Дорошенко, одного из погибших на перевале:

"В области спинки носа, кончика носа и верхней губы следы выделения запекшейся крови. Верхняя губа отечна, в области красной каймы верхней губы кровоизлияния темно-красного цвета размером 1,5х2 см".

Андреев отметил, что следы запекшийся крови, кровоизлияния можно объяснить тем, что студент упал лицом на что-то твердое, "но вероятнее другое объяснение: ударили по носу".

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В акте экспертизы трупа Дятлова сказано: "В области пястных фалангиальных и межфалагиальных сочленений... покрыта сухими запекшимися корками с кровоизлиянием в подлежащие ткани".

Андреев предположил, что Дятлов при жизни ударял по чему-то или кому-то кулаком.

Мемориальная табличка в память о погибших туристах, установленная в 1963 году rg.ru

Фото членов тургруппы на памятнике. Верхний ряд: Дорошенко, Дубинина, Дятлов; Средний ряд: Золотарёв, Колмогорова, Колеватов; Нижний ряд: Кривонищенко, Слободин, Тибо-Бриньоль rg.ru

"Могу привести немало случаев, когда абсолютно спокойные по жизни люди вдруг превращались в монстров. Теряли человеческий облик из-за ерунды, из-за пустяка, из-за сущей мелочи. Могло возникнуть в палатке на склоне горы Отортен нечто подобное? Не исключено.

Неосторожно брошенное слово, грубое замечание, уязвленное самолюбие, сшибка амбиций – и в ярости кто-то хватается за нож, полосует скат палатки, все выскакивают, в чем были, на мороз и продолжают выяснять отношения..." – написал россиянин.

Так были найдены тела rg.ru

Погибшая Зина Колмогорова rg.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, судебно-медицинская экспертиза тел 21-летних Зинаиды Колмогоровой и Людмилы Дубининой, членов погибшей группы Игоря Дятлова, показала, что они погибли девственницами.

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