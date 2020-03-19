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20 марта • обновлено в 01:28
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Тайна перевала Дятлова: стало известно о странном состоянии тел погибших

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На телах членов таинственно погибшей группы Игоря Дятлова были обнаружены кровоподтеки и повреждения, которые могут свидетельствовать о драке между исследователями.

Такое предположение сделал участник экспедиции на место гибели студентов, автор книги-расследования "Тайна перевала Дятлова" Николай Андреев, сообщается на сайте проекта "Родина".

Группа Дятлова. Архивное фото

Группа Дятлова. Архивное фото

МК

Он привел фрагмент из акта экспертизы трупа Юрия Дорошенко, одного из погибших на перевале:

"В области спинки носа, кончика носа и верхней губы следы выделения запекшейся крови. Верхняя губа отечна, в области красной каймы верхней губы кровоизлияния темно-красного цвета размером 1,5х2 см".

Андреев отметил, что следы запекшийся крови, кровоизлияния можно объяснить тем, что студент упал лицом на что-то твердое, "но вероятнее другое объяснение: ударили по носу".

Дятлов погиб после драки: появились новые детали трагедии на перевале

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В акте экспертизы трупа Дятлова сказано: "В области пястных фалангиальных и межфалагиальных сочленений... покрыта сухими запекшимися корками с кровоизлиянием в подлежащие ткани".

Андреев предположил, что Дятлов при жизни ударял по чему-то или кому-то кулаком.

Мемориальная табличка в память о погибших туристах, установленная в 1963 году

Мемориальная табличка в память о погибших туристах, установленная в 1963 году

rg.ru

Фото членов тургруппы на памятнике. Верхний ряд: Дорошенко, Дубинина, Дятлов; Средний ряд: Золотарёв, Колмогорова, Колеватов; Нижний ряд: Кривонищенко, Слободин, Тибо-Бриньоль

Фото членов тургруппы на памятнике. Верхний ряд: Дорошенко, Дубинина, Дятлов; Средний ряд: Золотарёв, Колмогорова, Колеватов; Нижний ряд: Кривонищенко, Слободин, Тибо-Бриньоль

rg.ru

"Могу привести немало случаев, когда абсолютно спокойные по жизни люди вдруг превращались в монстров. Теряли человеческий облик из-за ерунды, из-за пустяка, из-за сущей мелочи. Могло возникнуть в палатке на склоне горы Отортен нечто подобное? Не исключено.

Неосторожно брошенное слово, грубое замечание, уязвленное самолюбие, сшибка амбиций – и в ярости кто-то хватается за нож, полосует скат палатки, все выскакивают, в чем были, на мороз и продолжают выяснять отношения..." – написал россиянин.

Так были найдены тела

Так были найдены тела

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Погибшая Зина Колмогорова

Погибшая Зина Колмогорова

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Как сообщал OBOZREVATEL, судебно-медицинская экспертиза тел 21-летних Зинаиды Колмогоровой и Людмилы Дубининой, членов погибшей группы Игоря Дятлова, показала, что они погибли девственницами.

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Автор
Дарья Дурова
Место
Россия
Теги
Новости России перевал Дятлова смерть фотографии
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