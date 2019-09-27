Главная Новости
27 сентября • обновлено в 18:51
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Тайна перевала Дятлова: исследователи указали на скандальные нюансы

5.6т Читать материал на украинском

Исследователи назвали дело о гибели туристов на перевале Дятлова в 1959 году фиктивным, и будут просить Следственный комитет возбудить новое уголовное дело.

Об этом сообщает Ura.ru. Исследователи считают дело сфабрикованным, так как на нем стоит неточна дата, нет номера и не указана статья УК. Доказательства необходимости возбуждения нового уголовного дела они намерены предоставить на пресс-конференции.

На ней впервые будет присутствовать сестра Игоря Дятлова Татьяна Перминова. Также будут Юрий Кунцевич (руководитель Фонда группы Дятлова) и Олег Архипов – тюменский писатель-историк.

Группа Дятлова, архивное фото

Группа Дятлова, архивное фото

Новости
"Одним ударом сломать 10 ребер": в тайне перевала Дятлова появился новый красноречивый нюанс

Адвокат фонда Евгений Черноусов даже сравнивает гибель группы студентов с убийством царя Николая II - на основании резонансности обоих событий. По факту расстрела царской семьи также было проведено расследование, но когда в 1991 году нашли захоронение – дело завели снова.

В ответ на обращение представителей фонда СК сообщил, что перенаправил их запрос в Генпрокуратуру. Сейчас они намерены повторно писать письма в Прокуратуру и СК, а также президенту России.

Как писал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тег
перевал Дятлова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
5
Смешно
1
Интересно
1
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel