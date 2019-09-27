Тайна перевала Дятлова: исследователи указали на скандальные нюансы

Исследователи назвали дело о гибели туристов на перевале Дятлова в 1959 году фиктивным, и будут просить Следственный комитет возбудить новое уголовное дело.

Об этом сообщает Ura.ru. Исследователи считают дело сфабрикованным, так как на нем стоит неточна дата, нет номера и не указана статья УК. Доказательства необходимости возбуждения нового уголовного дела они намерены предоставить на пресс-конференции.

На ней впервые будет присутствовать сестра Игоря Дятлова Татьяна Перминова. Также будут Юрий Кунцевич (руководитель Фонда группы Дятлова) и Олег Архипов – тюменский писатель-историк.

Группа Дятлова, архивное фото

Адвокат фонда Евгений Черноусов даже сравнивает гибель группы студентов с убийством царя Николая II - на основании резонансности обоих событий. По факту расстрела царской семьи также было проведено расследование, но когда в 1991 году нашли захоронение – дело завели снова.

В ответ на обращение представителей фонда СК сообщил, что перенаправил их запрос в Генпрокуратуру. Сейчас они намерены повторно писать письма в Прокуратуру и СК, а также президенту России.

Как писал OBOZREVATEL:

ранее Общественный фонд памяти группы Дятлова передал прокуратуре фотографии и дневники погибших туристов. Он намерен обратиться в СК РФ с просьбой о возобновлении следственных мероприятий по делу.

Недавно исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев предположил, что группу Дятлова могли убить старатели из-за золота, которое нашли студенты.

В деле о гибели туристов на перевале есть еще один достаточно скандальный нюанс. Как оказалось, в 2016 году случайно стало известно о признании одного из местных жителей в убийстве.

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