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"Сыночек, я не верила... Будет война!" Блогер рассказал, как Донбасс прозревает от пропаганды Кремля

4.8т Читать материал на украинском

Люди на оккупированном Донбассе начинают прозревать от российской пропаганды о "сладкой жизни в русском мире" и понимают, что войну на Донбассе начала и ведет именно Россия.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Денис Черкасов. Он показал семейную переписку в Telegram матери с сыном, которая живет в "ДНР". Женщина пишет, что россияне стягивают тяжелую технику и кается, что раньше не верила сыну о военной угрозе со стороны России.

Переписка матери и сына

Переписка матери и сына

"Людям уже настолько надоело происходящее, что они проклинают все, что связанно с русским миром. Они боятся, ведь РФ опять стягивает в мирные населенные пункты "молодых республик" тяжелую технику. Судя из переписки, видно, что женщина прозревает и наконец-то понимает, что войну на Донбассе начала и ведет именно Россия. Наконец-то люди задумались, откуда у шахтеров танки, новое оружие, форма и экипировка производства "MADE IN RUSSIA", – подчеркнул блогер.

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На Донбассе засекли новейшую военную технику России

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали видео, на котором мародеры орудуют в разрушенных обстрелами террористов многоэтажках в оккупированном Донецке.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе российская пропаганда
Место
Украина Донецк
Теги
Новости ДНР Новости Донбасса Новости России пропаганда
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Юг Руси
Юг Руси
А это точно "Телеграмм"? Не "Ватсап"? А? И как он умудрился частную переписку "нарыть"? А может он сам с собой переписывался? ))))))
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a alexeyon
a alexeyon
Юг Руси, сами с собой переписываются троляки шестерки пригожина как ты.
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Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
Таких "переписок" я могу по сотне в день валять.
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