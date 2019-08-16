"Сыночек, я не верила... Будет война!" Блогер рассказал, как Донбасс прозревает от пропаганды Кремля

Люди на оккупированном Донбассе начинают прозревать от российской пропаганды о "сладкой жизни в русском мире" и понимают, что войну на Донбассе начала и ведет именно Россия.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Денис Черкасов. Он показал семейную переписку в Telegram матери с сыном, которая живет в "ДНР". Женщина пишет, что россияне стягивают тяжелую технику и кается, что раньше не верила сыну о военной угрозе со стороны России.

Переписка матери и сына

"Людям уже настолько надоело происходящее, что они проклинают все, что связанно с русским миром. Они боятся, ведь РФ опять стягивает в мирные населенные пункты "молодых республик" тяжелую технику. Судя из переписки, видно, что женщина прозревает и наконец-то понимает, что войну на Донбассе начала и ведет именно Россия. Наконец-то люди задумались, откуда у шахтеров танки, новое оружие, форма и экипировка производства "MADE IN RUSSIA", – подчеркнул блогер.

Новости На Донбассе засекли новейшую военную технику России

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали видео, на котором мародеры орудуют в разрушенных обстрелами террористов многоэтажках в оккупированном Донецке.

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