Сын российского олигарха закатил роскошную вечеринку во время траура по шахтерам

Сын совладельца "Уралкалия" Дмитрия Мазепина Никита 23 декабря закатил шумную вечеринку в московском ночном клубе Secret Room во время траура по шахтерам, погибшим в Соликамске.

Как сообщает Ura.ru, с гонщиком GP3 отдыхали недавно ставшая помощником депутата Госдумы "Мисс Екатеринбург-2014" София Никитчук и блогер Angelica Anderson (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

На вечеринке, где развлекалась молодежь, выступал молодой артист из Абхазии Janil Natas. После концерта Мазепин с друзьями уехали из заведения. А в аккаунте одного из его приятелей появилась запись, на которой тусовщики едут в машине и поют песню Элджея "Ребенок, рожденный сиять".

Никита Мазепин Mash

По данным Telegam-канала Mash, 19-летний Мазепин – автогонщик, который выступает в чемпионате GP3 и является тестовым пилотом команды "Форс-Индия" в "Формуле-1".

"Никита вообще очень любит машины. Он гоняет на шикарных болидах в чемпионате GP3. Его прошлую команду спонсировала компания отца. Что там по пляскам на костях", – сказано в сообщении.

Никита Мазепин Mash

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Как сообщал OBOZREVATEL, 23 декабря в аварийной шахте в российском Соликамске на руднике "Уралкалия" произошел пожар. Девять шахтеров оказались в огненной ловушке и не смогли выбраться, в результате они были найдены мертвыми.

Позже появился список погибших. 24 декабря в регионе объявлен день траура.

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