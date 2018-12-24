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Сын российского олигарха закатил роскошную вечеринку во время траура по шахтерам

4.1тЧитать материал на украинском

Сын совладельца "Уралкалия" Дмитрия Мазепина Никита 23 декабря закатил шумную вечеринку в московском ночном клубе Secret Room во время траура по шахтерам, погибшим в Соликамске.

Как сообщает Ura.ru, с гонщиком GP3 отдыхали недавно ставшая помощником депутата Госдумы "Мисс Екатеринбург-2014" София Никитчук и блогер Angelica Anderson (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

На вечеринке, где развлекалась молодежь, выступал молодой артист из Абхазии Janil Natas. После концерта Мазепин с друзьями уехали из заведения. А в аккаунте одного из его приятелей появилась запись, на которой тусовщики едут в машине и поют песню Элджея "Ребенок, рожденный сиять".

Никита Мазепин

Никита Мазепин

Mash

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По данным Telegam-канала Mash, 19-летний Мазепин – автогонщик, который выступает в чемпионате GP3 и является тестовым пилотом команды "Форс-Индия" в "Формуле-1".

"Никита вообще очень любит машины. Он гоняет на шикарных болидах в чемпионате GP3. Его прошлую команду спонсировала компания отца. Что там по пляскам на костях", – сказано в сообщении.

Никита Мазепин

Никита Мазепин

Mash

Сын российского олигарха закатил роскошную вечеринку во время траура по шахтерам

Instagram Stories

Вечеринка с участием Мазепина

Вечеринка с участием Мазепина

Instagram Stories

Сын российского олигарха закатил роскошную вечеринку во время траура по шахтерам

Instagram Stories

Сын российского олигарха закатил роскошную вечеринку во время траура по шахтерам

Instagram Stories

Сын российского олигарха закатил роскошную вечеринку во время траура по шахтерам

Instagram Stories

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 декабря в аварийной шахте в российском Соликамске на руднике "Уралкалия" произошел пожар. Девять шахтеров оказались в огненной ловушке и не смогли выбраться, в результате они были найдены мертвыми.

Позже появился список погибших. 24 декабря в регионе объявлен день траура.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

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Россия
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Бабы новых нарожают
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Скрепно.,....
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