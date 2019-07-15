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Связывали и одевали наручники: вскрылись страшные увечия руководителя группы Дятлова

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Руководителю группы туристов, которые при странных обстоятельствах погибли в 1959 году, Игорю Дятлову, нанесли страшные увечия, свидетельствующие о том, что его могли убить профессионалы.

Об этом рассказал судмедэксперт Эдуард Туманов, который работал с телами, пишет "Свободная пресса".

"У Игоря Дятлова поперек ладонной поверхности — резаная рана. Но не о снег же он порезался! Такие раны характерны в тех случаях, когда идет самооборона, захват за какой-то режущий предмет, который пытаются отобрать у противника. У него еще циркулярные ссадины в области голеностопного сустава. Это говорит о том, что его связывали веревкой или надевали наручники, плюс у него кровоизлияние на костяшках пальцев. Значит, он сильно бил кого-то или обо что-то руками, сжатыми в кулак, то есть он отчаянно оборонялся", – поделился судмедэксперт.

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Носки были целые: в тайне перевала Дятлова подметили жуткий нюанс

Игорь Дятлов

Игорь Дятлов

Комсомольская правда

По словам Туманова, это могли быть диверсанты, о которых говорилось ранее. "Хорошо подготовленные профессионалы, которые способны убивать голыми руками и со знанием дела", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась версия, что туристов на перевале Дятлова могли убить иностранные диверсанты.

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Россия
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