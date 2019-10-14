Связаны с КГБ? Появилась новая "ядерная" версия гибели группы Дятлова

Трагедия с группой Дятлова в 1959 году могла произойти в результате взрыва ракеты с ядерной боеголовкой.

Как передает svpressa, сестра погибшего Игоря Дятлова Татьяна Перминова уверена, что гибель студентов произошла по вине военных, проводивших в те годы испытания нового секретного оружия, и на полигоне могла произойти нештатная ситуация.

Предполагается, что многое в этой истории засекречено по той причине, что дятловцы могли быть связаны с Комитетом Государственной Безопасности (КГБ) СССР и их "специально командировали на перевал выполнять особую миссию спецслужб".

"Скорее всего, туристы добрались до пункта назначения и дождались техногенного момента, который, видимо, и должны были заснять. Но он прошел не так, как было запланировано..." - сказано в сообщении.

При этом еще год назад на перевале Дятлова нашли кратер, похожий на следы ядерного взрыва. Но следователи не заинтересовались всерьез этим фактом.

Место трагедии с группой Дятлова фото из открытых источников

Как сообщал OBOZREVATEL, существовала версия, что туристов из группы Дятлова, которые погибли в горах Урала, мог погубить снежный человек, а также, что они могли устроить драку между собой из-за своего руководителя.

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